СК завершил расследование уголовного дела, возбужденного после зверского убийства многодетной матери Натальи Дмитриевой в поселке Псебай Краснодарского края, сообщает РЕН ТВ.
Обвиняемыми по делу являются местные жители — Максим Бондаренко и Савелий Никифоров.
По версии следствия, 14 мая 2018 года подозреваемые, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, надругались над женщиной, а также изувечили ее. Они добили ее на одной из улиц поселка, чтобы скрыть преступление.
В ходе расследования дела выяснилось, что подозреваемые были задействованы в ряде других преступлений — в том числе грабежей и краж.
По словам жителей поселка, местная полиция прикрывала все выходки группы молодых людей.
Бондаренко предъявлено обвинение в совершении пяти преступлений: изнасилования, насильственных действий сексуального характера в отношении Дмитриевой, причинения тяжкого вреда ее здоровью и ее убийстве, а также в открытом хищении имущества у несовершеннолетнего.
Никифорову также предъявлено обвинение в совершении пяти преступлений: изнасилования, насильственных действий сексуального характера в отношении Дмитриевой, причинения тяжкого вреда ее здоровью и ее убийстве, а также в краже.
Также обвинения в грабежах и кражах предъявлены их товарищам — Артему Курганову и Роману Краснову.
Как сообщает официальный представитель СКР Светлана Петренко, в скором времени обвиняемые предстанут перед судом.
Комментарии
Резвится казачество.
А "местная полиция" будет наказана за покровительство преступникам и за взращивание банды, привив им чувство безнаказанности?
Всю компашку удавить. И родителей также. Полицаев на зону . На обычную.
Что же скажут "яжематери" - "самавиновата" што общество не приняло её????!!
Мы сами поощряем такие компашки своим правосудием.