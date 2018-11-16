СК завершил расследование уголовного дела, возбужденного после зверского убийства многодетной матери Натальи Дмитриевой в поселке Псебай Краснодарского края, сообщает РЕН ТВ.

Обвиняемыми по делу являются местные жители — Максим Бондаренко и Савелий Никифоров.

По версии следствия, 14 мая 2018 года подозреваемые, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, надругались над женщиной, а также изувечили ее. Они добили ее на одной из улиц поселка, чтобы скрыть преступление.

В ходе расследования дела выяснилось, что подозреваемые были задействованы в ряде других преступлений — в том числе грабежей и краж.

По словам жителей поселка, местная полиция прикрывала все выходки группы молодых людей.

Бондаренко предъявлено обвинение в совершении пяти преступлений: изнасилования, насильственных действий сексуального характера в отношении Дмитриевой, причинения тяжкого вреда ее здоровью и ее убийстве, а также в открытом хищении имущества у несовершеннолетнего.

Никифорову также предъявлено обвинение в совершении пяти преступлений: изнасилования, насильственных действий сексуального характера в отношении Дмитриевой, причинения тяжкого вреда ее здоровью и ее убийстве, а также в краже.

Также обвинения в грабежах и кражах предъявлены их товарищам — Артему Курганову и Роману Краснову.

Как сообщает официальный представитель СКР Светлана Петренко, в скором времени обвиняемые предстанут перед судом.