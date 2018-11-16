Глава ОНК Амурской области сложила полномочия после поддержки Цеповяза

Председатель общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Амурской области Наталья Охотникова, которая назвала осужденного по делу о массовом убийстве Вячеслава Цеповяза "меценатом", сложила свои полномочия, сообщает "РИА Новости".

Ранее Охотникова назвала Цеповяза "меценатом, легитимным депутатом, известным предпринимателем и потомственным фермером". Она также заявила, что Цеповяз не является убийцей и непосредственно от его действий "не пострадал ни один человек". "В общем-то хотела пока донести информацию, что данный человек не убийца и массовая информация СМИ гнусная ложь!" — выступила Охотникова в защиту члена "кущевской" ОПГ.

"Действительно, ее попросили сегодня сложить с себя полномочия. Она вынуждена эта сделать, это добровольно-принудительно, так скажем", — сказал зампредседателя региональной ОНК Андрей Зенков.

По его словам, все члены областной ОНК складывают с себя полномочия вместе с Охотниковой.

Он также отметил, что в регионе "пока не будет наблюдательной комиссии".

Зенков заявил, что в отношении Охотниковой "началась какая-то непонятная травля, очевидная желтизна".

Главаря "кущевской" ОПГ Сергея Цапка и членов его банды осудили за убийство 12 человек в станице Кущевская осенью 2010 года. Это преступление считается одним из самых громких в современной истории России. Цеповяза приговорили к 20 годам лишения свободы, позднее Верховный суд РФ снизил ему срок наказания на два месяца. Сам Цапок был осужден пожизненно, но скончался от болезни в ночь на 7 июля 2014 года в СИЗО, где ожидал рассмотрения жалобы на приговор.