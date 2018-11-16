Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Снег, метели и похолодание местами до -25 градусов ожидаются в Алтайском крае на предстоящих выходных.

Согласно прогнозу регионального Гидрометцентра, в ночь на субботу температуры воздуха в крае составят -14…-19 градусов, в северных районах -20…-25 градусов, местами в западных районах до -9 градусов.

Днем 17 ноября будет -3…-8 градусов, в северных и восточных районах до -13 градусов.

В отдельных районах снег, слабая метель, в утренние часы местами изморозь, на дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный, 3-8 метров в секунду, с усилением до 13 метров.

В ночь на 18 ноября за окном будет -8…-13 градусов, в северо-восточных районах до -18 градусов. Дневные температуры составят -3...-8 градусов.

В отдельных районах будет снег, на дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 3-8 метров в секунду, с усилением по югу до 13 метров.

А в ночь на понедельник будет -10…-15 градусов, в северных районах до -22 градусов. Днем 19 ноября ожидается -4...-9 градусов.

В отдельных районах снег, в северо-западных районах метель, на дорогах местами гололедица. Ветер будет юго-западный, 3-8 метров в секунду, в северо-западных районах порывы до 15 метров.