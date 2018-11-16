Роспотребнадзор проверил качество российского хлеба

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) провела исследование хлеба по различным показателям, опубликовав результаты на своем сайте.

По показателям загрязнителей химической природы, таких как токсичные элементы, пестициды, микотоксины и других, удельный вес проб, не соответствующих нормативам, составил 0,11%. Показатель прошлого года был аналогичным.

По микробиологическим показателям, таким как наличие плесени, дрожжей, патогенных микроорганизмов и другим, норме не соответствовала 1,97% от удельного веса всех проб.

По физико-химическим показателям, которые характеризуют качество продукции (влажность, кислотность, состояние мякиша и другие), требованиям не соответствовала 1,86%.

Всего было исследовано 55 тысяч образцов хлебобулочных изделий, а по результатам проверок специалисты Роспотребнадзора изъяли из оборота 3,5 тонны продукции.