Мэр Междуреченска отчитал чиновников за "примерку" детской площадки

В сети появилось видео, на котором мэр Междуреченска Владимир Чернов отчитывает чиновников за "примерку" детской площадки в одном из дворов, сообщает ВашГород.ру.

Скандал произошел накануне. Рабочие во двор одного из домов привезли лавочки, качели, заборчики и другие предметы детской площадки, установили на снег, сфотографировали, а после все погрузили обратно в "Газель" и увезли. Очевидцы предположили, что так чиновники сдают свои отчеты о благоустройстве. Мол, площадка детская есть, все в порядке. Жители города с такой точкой зрения согласились.

В администрации Междуреченска говорят, что дело было не так. Там заявили, что они проводили какой-то тест — примеряли, подойдет площадка двору или нет.

Исполняющий обязанности главы Междуреченска Чернов также отреагировал на произошедшее. Видео выложил телеграм-канал "Открытый город". На записи, которая ведется якобы скрытно, он разговаривает с кем-то по телефону и негодует.

"Они реально дебилы там у нас, что ли? Какие-то примерки делать, привезти, поставить — это все можно делать на компьютере. Кто этим занимался? Чтобы этой тупости больше никогда не было!" — возмущается Чернов на видео.

Впрочем, поговаривают, что слитое в сеть видео является постановочным — некое показательное выступление после скандала, который за сутки стал известен всей стране.