Количество пессимистов в России увеличилось из-за пенсионной реформы

Доля россиян, пессимистично оценивающих экономические перспективы страны, заметно увеличилась по сравнению с прошлым годом, сообщает "Лента.Ру" со ссылкой на исследование Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

По мнению 57% опрошенных, экономическая ситуация в стране средняя, еще 27% считают ее плохой. Лишь 13% опрошенных россиян довольны состоянием экономики. По данным ВЦИОМ, индекс оценок экономической ситуации за год снизился на 16 пунктов.

Индекс социального оптимизма также заметно снизился — на 23 пункта. По ощущениям 25% респондентов, в будущем они станут жить хуже, чем сейчас. Еще 25% опрошенных полагают обратное. В том, что все останется как есть, уверены 40% респондентов.

При этом текущая жизненная ситуация "вполне устраивает" большинство россиян — таких 58%. Отчасти личным положением дел довольны 21%, еще 16% — недовольны.

По словам экспертов, полученные данные вызывают тревогу. Столь неутешительные итоги могут быть связаны с тем, что в информационной повестке долгое время преобладала непопулярная среди населения пенсионная реформа.

О старте новой пенсионной реформы, которая сводится к повышению пенсионного возраста, премьер-министр России Дмитрий Медведев объявил 14 июня. Президент России Владимир Путин поддержал реформу вопреки своим обещаниям не поднимать возраст выхода на пенсию. Власти объясняют ее необходимостью и неспособностью текущей системы обеспечить достойные выплаты пенсионерам.