Облученные продукты в России отметят "зеленым цветочком в окружности"

Продукты, обработанные ионизирующим излучением, могут начать маркировать — предложение сделать маркировку обязательной в России поддержал Минсельхоз, пишут "Известия".

Помечать такие продукты предлагается "зеленым цветком в окружности" — этот символ так называемого полезного облучения используется на Западе. Ионизирующее излучение используется для того, чтобы увеличить срок хранения пищевых продуктов.

Облучению чаще всего подвергаются овощи, фрукты, мясо, рыба и другие продукты.

По данным Всемирной организации здравоохранения, технология безопасна, если производится в соответствии с установленными требованиями.

В Минсельхозе считают, что маркировку таких продуктов нужно сделать обязательной.

Ранее сообщалось, что Минздрав поддержал план мероприятий по изучению возможности использования ионизирующего облучения для обработки продуктов. Исследование эффективности технологии проведут с использованием российских и зарубежных научных данных. Отчет по итогам исследования передадут в Минздрав и Роспотребнадзор, которые сформулируют позиции по применению технологии.