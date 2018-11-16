"Мы понимаем одно: школа должна быть безопасной. Администрация и педагогический коллектив должны создать все условия для безопасности жизни и здоровья ребенка", — сказал министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко, комментируя ИА "Амител" ситуацию с буллингом в лицее № 101 г. Барнаула.
"В настоящее время мы создали все условия, чтобы внимательно разобраться в этой ситуации. А ситуация сложная, требует внимательного анализа и с точки зрения школы, и с точки зрения ее учредителя — комитета по образованию г. Барнаула", — сообщил Костенко. Он также напомнил, что уже создана межведомственная группа, которая расследует ситуацию. В составе этой группы и представители министерства.
По словам Максима Костенко, комиссия намерена проверить сразу несколько аспектов деятельности лицея.
Во-первых: насколько налажено взаимодействие администрации школы и родителей учеников: "Родители школьников являются такими же субъектами правоотношений в контексте деятельности образовательной организации, как и педагоги и обучающиеся. Поэтому важно отразить в результатах проверки, насколько квалифицированно, грамотно, правильно и корректно строятся взаимодействия с родителями в школе и, в частности, в этой ситуации".
Второе: насколько системно выстроена работа в данной школе по предотвращению буллинга. Кстати, в последующем планируется проверить работу в этом отношении во всех муниципальных образовательных организациях края.
"Сегодня у нас в крае разработана нормативная база для организаций, реализуются специальные проекты и есть даже курсы повышения квалификации для учителей. То есть в данном случае есть и источник информации, и технологии по предотвращению этого. Почему школа не воспользовалась этим, а если воспользовалась, то почему не в том контексте", — пояснил Костенко.
Министр подчеркнул, что "никто не собирается на тормозах спускать процесс анализа ситуации... Помощь пострадавшей семье будет оказана максимальная".
Кроме того, на протяжении всего года в 101-м лицее будут работать эксперты Центра психолого-педагогического сопровождения, чтобы предотвращать буллинговые проявления. А весь педагогический состав и школьная команда управленцев должны будут пройти курсы повышения квалификации.
Что касается каких-то административных дисциплинарных мер, то они будут сформулированы по итогам проверки, если таковая покажет их необходимость, сказал министр.
"Но одно мы уже сейчас знаем точно: система обратной связи в данном случае эффективно не сработала, раз это вылилось все в такие неприглядные последствия для здоровья ребенка", — подчеркнул Костенко.
Корр.: Максим Александрович, очень часто взрослые видят детский конфликт и думают, что он сам собою разрешится. С высоты вашего опыта скажите, на каком этапе нужно вмешиваться в этот конфликт взрослому?
М.К.: На самом начальном, если речь идет о буллинге. Как только родитель видит, даже если только подозревает, что у ребенка есть проблемы со сверстниками, нужно сразу же обращаться к педагогам. В том числе, чтобы еще и сразу увидеть реакцию педагога на данную ситуацию. И дать возможность педагогу отрегулировать эти процессы, более внимательно понаблюдать.
Кроме того, следует дать ребенку такой ресурс помощи, как детский телефон доверия, который действует у нас в крае. Там специально обученные консультанты подскажут ребенку, как вести себя именно в его индивидуальном случае. Они смогут замотивировать его получить помощь у родителей. Вот, как видим, в том случае, который мы обсуждаем, молодой человек решил сам справиться с этой проблемой. А это неправильная позиция. Это юношеский максимализм: "Я сам все решу, мама, не лезь". Нужно разъяснить детям, эту ситуацию решить одному нельзя. Что нужна помощь, независимо от того — старше тебя эти ребята или младше. Сильнее или слабее.
У буллинга свои законы развития. Это социально-экономический феномен, который мы видим на протяжении развития истории всего человечества, во всех странах, культурах и ментальностях. И везде законы развития буллинга одни и те же.
Соответственно, и меры воздействия одни и те же. И одна из главных — ранее выявление. Как только увидели — сразу в школу. Школа не помогает — к учредителю организации образования, к уполномоченному по правам ребенка. Очень сожалею, что до нашего министерства информация об этом случае дошла поздно, мы бы моментально приняли меры, и ребенок не пострадал.
И еще раз скажу: не забывайте такой простой инструмент, как детский телефон доверия. Сюда могут обратиться и родители — не знаете, как поступить, когда обижают ребенка, вы подозреваете, а ребенок скрывает — там профессионалы, которые подскажут как действовать. И их рекомендации будут эффективными.
Корр: Есть ведь и другая сторона конфликта: те, кто травил ребенка. Обидчики, но все-таки тоже дети. Как быть с ними?
М.К.: Конечно, если результаты проверки покажут необходимость этого, то будут предприняты меры административного воздействия. Но тем не менее, детям, которые являлись активными участниками травли, тоже нужна серьезная психолого-педагогическая помощь. И на это мы тоже обратили внимание нашего Центра психолого-педагогического сопровождения. С этими детьми тоже будет работать психолог, потому что сейчас очень важно, чтобы такая форма насильственного поведения не закрепилась у них как форма поведения в социуме.
Наша задача, кроме проверки и кроме административных мер, — создать ситуацию сопровождения и пострадавшей семье, и пострадавшему ребенку, и тем ребятам, которые были обидчиками, и тем, которые были свидетелями. Мы же понимаем, что в этой истории были и третьи лица, которые знали, что травят их товарища, но не вмешивались — может быть, боялись, что их тоже начнут травить, или просто не считали это важным.
Всем трем сторонам этого конфликта необходима помощь. Как с точки зрения разъяснения ценностных ориентиров в этой ситуации: что травля это плохо, о травле нужно сообщать, нужно помогать тому, кто страдает. Так и с точки зрения психологической поддержки. И эту работу мы организуем.
Напомним, жительница Барнаула в соцсетях сообщила, что ее сына-восьмиклассника травмировали подростки, которые травили его с начала года. Об этом, по словам мамы, знали и другие школьники, и учителя лицея, однако никаких мер не предпринималось. Уполномоченный по правам ребенка в Алтайском крае Ольга Казанцева сегодня, 16 ноября, встречается с пострадавшим школьником и намерена сделать все, чтобы исключить возможные случаи необъективного рассмотрения инцидента.
Буллинг — травля, агрессивное преследование одного из членов коллектива (особенно коллектива школьников и студентов, но также и коллег) со стороны другого члена коллектива.
Комментарии
Министра надо за буллинг затравить.
Когда уже эти псевдопатриоты перестанут применять в своей речи иностранные слова? Написали бы по просто Травля, нет надо Буллинг сказать.
на фото как будто с похмелья данный товарищ
штрафовать министра надо за "буллинги"
Меня, конечно, возмутила реакция школы на обращение матери. Парень- молодец- сам пытался разобраться, не жаловался . А вся наша современая школьная система с советскими корнями гнилая насквозь. Дирекция лишь прикрывает свой толстый сытый зад и умело сваливает всю вину на мать.
Прям какие слова все правильные да высокие. Может проще скажем, в ситуации разберемся виновных накажем.
16.11.2018 15:03
- гость -
Сказано правильно и по сути.
Если все это будет на самом деле сделано, то будет совсем хорошо. Может в этот раз Алтайскому краю повезет с министром образования.
Мы хотим сделать слышать комментарии директора и завуча после всех разборов полетов. Прям официальные комментарии. Не министра , который скажет, что разобрались, выговор, разъяснения и ТП бла бла бла .. а внятные слова директора и прочих действующих лиц.
Ну у этого господина буллинг - любимое развлечение, наряду с шариками.
вывод - ребенка с раннего возраста нужно отдавать в секции единоборств , иначе с озверевшими и невоспитанными особями нельзя .
Не министр, а сказка
А уж расторопный какой! Уже даже до Москвы дошло, даже Кузнецова успела вмешаться в ситуацию, а он только проснулся... И разразился длинной речью.
Буллинг какой то...Булл - бык по английски...Буллинг - быкование, значит. )))
А вообще все верно, слух режет когда региональный министр образования несколько раз повторяет этот заимствованный термин.
"6.11.2018 14:43
- гость -
Когда уже эти псевдопатриоты перестанут применять в своей речи иностранные слова? Написали бы по просто Травля, нет надо Буллинг сказать."
А это чтобы люди не поняли о чем речь. Во-первых.
А, во-вторых, они плохо учили русский язык в школе. Похоже, учителя литературы плохие были, не увлекли родным языком.
15:07
- гость -
Может в этот раз Алтайскому краю повезет с министром образования.
Краю уже повезло с минитсром здравоохранения.
15-43
Москва то причем? Научитесь читать
Слушайте, меня реально попадает количество идиотов среди чиновников: одна собирается макарошками кормить народ, другая заявляет, что дескать, вастут никто не просил рожать, третий (мединский ! )Оскорбил людей, назвав из маргиналами, тут директор наехал на мать, что она виновата .... Откуда столько идиотов?? Они сами понимают, что несут? Когда их будут просто за неосторожное слово наизнанку выворачивать и под зад пинком? Что за средневековье?
когда парню глаз чуть не выбили - где школа была? Классному руководителю глаз за это подбить нужно, чтоб не покрывала "хорощих" детей
Да, директор школы не права.
16:17
- гость -
Да, директор школы не права
Да там зарплатка у неё дай бог каждому.
6.11.2018 15:37
гость
вывод - ребенка с раннего возраста нужно отдавать в секции единоборств , иначе с озверевшими и невоспитанными особями нельзя .
Вот правильное решение, причем не в прикладные единоборства, а в реальные бокс, борьба, панкратион. Ну либо старший брат хулиган или знакомый авторитет с района. Как только родаки впрягуться, может тебя трогать и не будут, но изгоем и лохом так и останешься.
А если додумается ребенок позвонить по телефону доверия, то как минимум опека придет домой с проверкой, а как максимум отправят к психологам и психиатрам, и не известно что за диагноз поставят.
Ребенок с буллингом сам справиться не сможет, уверен министр образования
Щенка нужно научить приёмам самообороны, что бы смог выхлопать пару раз самого главного в той собачьей своре.
16:17
- гость -
Да, директор школы не права
Да там зарплатка у неё дай бог каждому.
мужчина у нас директор, очень своеобразный
16:38
очень своеобразный
Чем примечателен? Быдло? Сладенький? Интеллигент? Обычный человек?
Нашим чиновникам пора научиться говорить по русски.
Но начать надо с нижней палаты - назвали себя сенаторами....
Он еще про мобинг забыл! - тоже умное слово! А вообще забавно слышать про то, как изощренный и безжалостный любитель буллинга в отношении подчиненных объясняет, как надо бороться с буллингом! Это просто ирония какая-то!
16.11.2018 16:38
- гость -
Даже так? Может, была бы женщина, не довела бы до того, что подключились самые "ответственные за процесс" лица края. А мужчина не посчитал нужным вмешиваться в "мужские разборки". Тут маме мальчика респект, что вмешалась в ситуацию, а то могли бы и вторую Керчь получить.
16.11.2018 16:21
- гость -
6.11.2018 15:37
гость
вывод - ребенка с раннего возраста нужно отдавать в секции единоборств , иначе с озверевшими и невоспитанными особями нельзя .
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В ребенке надо воспитывать дух и силу воли. Слабого духом в секции по боксу первого и зарочат (простите, забуллингуют) , даже до школы дойти не успеет
Директор у нас своеобразен своим равнодушием к детям. (По опыту.) И прямо брезгующий общением с родителями. При любом вопросе глазки закатываетКлассный руководитель мальчика та еще...
Пацан так-то сам странноватый. Да и родительница тоже. Почему ей сначала все пофигу было, а теперь спохватилась? Почему раньше не пришла к директору за помощью
17:18
Почему ей ..Почему раньше
АААААрррггхх!!!! Как же ты меня выбесила своей простодырой тупостью!!!!!
16.11.2018 16:51
ПлохойХорошийЗлой
Слабого духом в секции по боксу первого и зарочат (простите, забуллингуют)
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Ты наверное перепутал секцию бокса с секцией по тренировке собак для собачьих боёв?!
17:10
Гостья
И прямо брезгующий общением с родителями. При любом вопросе глазки закатывает
Что это значит? Одну руку упирает в бок, а другую с раскрытой ладонью сгибает в локте и закатывает глаза? Или что у вас там происходит?
Вот реальный стартап наклевывается- агенство «Старший брат». Семья по договору временного усыновления берет на передержку старшего брата для своего чада согласно тарифа:
старший брат
старший брат и его товарищи
откинувшийся старший брат
и наконец премиум тариф: откинувшийся старший брат- наркоман.
Мало того, что буллинг в отношении вашего сына прекращается вовсе, так еще и растет успеваемость в школе, учителя здороваются за руку, директор лично встречает у крыльца.
17:46
- гость -
и наконец премиум тариф: откинувшийся старший брат- наркоман.
Мало того, что буллинг в отношении вашего сына прекращается вовсе,
Да, но тогда поднимается визг "яжематерей" этой своры, которая калечила мальчонку!! И что вы будете делать? Их опять много, а вы опять одни!
"Министр", а по-русски говорить научитесь,или уровень недостаточен?