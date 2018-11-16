Фото: crimyakutia.ru

Управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю рассказало о нарушениях, выявленных в образовательных организациях региона.

Как сообщили в ведомстве, за истекший период 2018-2019 учебного года проверки были проведены в отношении 91 дошкольной образовательной организации, 67 общеобразовательных школ и двух профессиональных образовательных организаций.

"Основные нарушения в организации питания, выявляемые в ходе проверок: нарушения санитарно-гигиенического и противоэпидемического режимов на пищеблоках; нарушения требований санитарных правил при проведении бракеража готовых блюд и поступающей пищевой продукции; нарушения требований при формировании рационов питания", — констатируют в Роспотребнадзоре.

В ведомстве добавляют, что за отчетный период было исследовано 498 проб готовых блюд и кулинарных изделий на их соответствие микробиологическим показателям безопасности, а также 709 проб на соответствие санитарно-химическим показателям, в том числе и на соответствие гигиеническим нормативам рационов питания по калорийности.

Отмечается, что удельный вес проб, несоответствующих гигиеническим нормативам, не превышает среднекраевые показатели.

"За выявленные нарушения требований санитарного законодательства и законодательства в сфере технического регулирования по организации питания детей ответственные лица привлечены к административной ответственности. Выданы предписания по устранению выявленных нарушений, исполнение которых находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Алтайском краю", — также указывают в управлении Роспотребнадзора.