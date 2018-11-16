Хамовнический суд Москвы расторг брак юмористов Евгения Петросяна и Елены Степаненко, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-секретаря суда Ольгу Мышелову.

"Решением суда удовлетворено исковое заявление о расторжении брака", — сказала Мышелова в пятницу, 16 ноября.

"Суд только что удовлетворил наше требование о расторжении брака, несмотря на то, что Степаненко всячески затягивала этот процесс", — заявил представитель артиста Сергей Жорин, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что сторона Петросяна относится к этому решению как к "маленькой, но важной победе".

Минувшим летом Степаненко обратилась в Хамовнический суд с иском о расторжении брака с Петросяном и разделе совместно нажитого имущества, стоимость которого, как уточнял Жорин, "возможно, составляет, как об этом пишут СМИ, 1,5 млрд рублей, а может, и два".

Представитель Степаненко Елена Забралова заявляла, что размер имущества, на которое претендует ее доверительница, составляет менее 50% от всего совместно нажитого супругами состояния.

В свою очередь, Петросян подал к супруге встречный иск — именно о расторжении брака, поскольку, по его мнению, Степаненко "так увлеклась разделом имущества, что забыла о самом разводе" и не упомянула о нем в мотивировочной части своего заявления.

Петросян и Степаненко были женаты более 30 лет. О причине расставания официально не сообщается.