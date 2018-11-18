Власти Барнаула планируют переделать опасные переходы для школьников

Фото: ОНФ

Власти администрации Барнаула планируют привести в нормативный порядок пешеходный переход на улице Папанинцев. Об этом сообщил начальник отдела организации дорожного движения администрации Барнаула Валерий Ведяшкин в рамках круглого стола, который организовал "Общероссийский народный фронт".

Улица Папанинцев в этом году ремонтировалась в рамках приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги", поэтому в начале учебного года пешеходный переход обустроили заново. Критериям национального стандарта соответствует только дорожная разметка. Отсутствовал "лежачий полицейский". Не было освещения.

Как сообщил Ведяшкин, в бюджет на 2019 год администрация города планирует там провести работы и привести переход в соответствие общероссийским стандартам. Также чиновник обещал проверить в данной части города парковочную зону, которая якобы установлена не по правилам.

Кроме того, в ходе совещания стало известно, что в Бийске также будут приведены в нормативное состояние некоторые переходы возле школ, по которым у общественникам была претензия.

В рейтинг самых опасных участков дорог возле российских школ, по данным ОНФ, вошел участок возле школы № 8 на улице Вали Максимовой, 13 в Бийске. Там школьники были вынуждены переходить дорогу рядом с автобусной остановкой, иногда рискуя жизнью и здоровьем.

Координатор ОНФ в Алтайском крае Евгения Гущина призвала представителей муниципалитетов не откладывать работу в рамках программы "Дорога в школу" и сделать условия для школьников более доступными.