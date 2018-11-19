Полдня за школьной партой, несколько часов за домашними уроками, остальное время в телефоне или мониторе. И вот уже у ребенка сколиоз, слабый мышечный корсет, ожирение, неправильное развитие внутренних органов, близорукость — в общем, кошмар каждого родителя. Избежать этого комплекса проблем поможет одно простое и всем знакомое приспособление — шведская стенка, уверен руководитель компании "Красный кит" Николай Богданов. В чем польза шведской стенки, как ее сделать по-настоящему безопасной для любого ребенка и как заинтересовать ею даже подростка, не вылезающего из смартфона — читайте в нашем интервью.

— Николай Александрович, шведская стенка давно всем известна. Насколько она актуальна? В чем ее польза?

— Польза очень большая. Большинство детей сегодня страдают гиподинамией, им не хватает движения. А ведь движение — это физиологическая потребность организма, который растет. Но также это еще и важная составляющая психоэмоционального здоровья ребенка. Что делают активные дети, если им нужно выплеснуть энергию? Бегают, кричат, доставляют неприятности взрослым. Чтобы решить проблему, родителям всего лишь нужно купить шведскую стенку и правильно ее оборудовать. И все: ребенок занят, он получает физическую нагрузку, выплескивает на лестнице свою энергию. А дети постарше отрываются, наконец, от телефонов и планшетов, начинают заниматься и становятся крепче, сильнее. Кроме того, шведская стенка великолепный игровой элемент. К ней можно привязать, например, старые шторы, и получится корабль, или домик, или театр — все что угодно, где можно играть, фантазировать и тренироваться. В общем, шведская стенка очень полезная вещь и универсальный магнит, который вытаскивает детей из чрезмерного погружения в виртуальное пространство.

— Многие родители опасаются приобретать шведскую стенку: считают, что ребенок может с нее сорваться, получить травму. Насколько обоснованы эти страхи, и что нужно учесть родителям, чтобы оборудовать безопасный спортивный уголок?

— Сразу хочу отметить, что когда мы выбирали производителя спортивного оборудования, с которым будем работать, вопрос безопасности ставили на первое место. В итоге мы заключили договор с заводом игрового и спортивного оборудования "Романа", который находится в Чебоксарах. Этот завод изготавливает шведские стенки на профессиональном оборудовании. У него есть все сертификаты безопасности в соответствии с российским законом. А также, что нам очень понравилось — у него есть сертификат европейского образца. Этот завод свою продукцию поставляет на европейский рынок, в Евросоюз. А там, сами знаете, очень серьезные требования к качеству и безопасности.

Наши шведские стенки сильно отличаются от того, что представлено на рынке Барнаула. Завод-изготовитель придумал массажную ступень: она шире, чем у обычной шведской стенки, покрыта пластиковыми "пупырышками". А это профилактика плоскостопия, массаж рефлекторных зон на стопах и ладонях. Ну и повышенная безопасность: хват более надежный, рука не скользит, сорваться сложнее.

Но все-таки при использовании спортивного оборудования о безопасности следует позаботиться в первую очередь родителям.

— Так, а как это сделать?

— Во-первых, следует правильно выбрать модель шведской стенки. Если ребенок у вас маленький, присмотритесь к моделям, которые имеют подвижные турники. Их можно разместить на любой высоте, например, метр-полтора, и ребенок уже не полезет высоко вверх. Кроме того, можно приобрести специальные ограничители, которые закроют ступени и не позволят малышу залезть выше разрешенного папой и мамой.

Еще один важный момент: выбор правильного мата. Они есть подороже и подешевле. Цена зависит от плотности и высоты. Решать, конечно, родителям, но, выбирая между матом толщиной в 10 см и 6 см, подумайте о том, что в вопросах безопасности эти 4 см могут быть решающими. Да, маленькие дети должны играть под присмотром взрослых, но мы все понимаем, что ситуации бывают разные.

Вообще рекомендую перед покупкой спортивного оборудования проконсультироваться со специалистами. У нас в "Красном ките" очень подкованные продавцы, и они с удовольствием объяснят и помогут подобрать необходимые аксессуары, которые сделают ваш уголок максимально безопасным для ребенка.

— С какого возраста лучше всего приобретать шведские стенки?

— Если ребенок хоть иногда остается один, то лучше с трех лет, если ребенок постоянно под присмотром, то можно и с полутора лет. Как я уже говорил, используя аксессуары и ограничители, мы можем помочь безопасно оборудовать уголок на радость ребенку и его родителям.

— Для сомневающихся родителей что можете посоветовать кроме шведской стенки?

— Сухой бассейн. Они пока не так широко распространены, как шведская стенка, но имеют массу полезных терапевтических эффектов и хорошо влияют на развитие ребенка. Когда малыш барахтается в этих шариках, происходит массаж всего тела, задействованы все рефлекторные зоны организма. Давно применяют такие бассейны при ЛФК для детей с ДЦП и невротическими расстройствами. Но, опять же, нужно понимать, что пользоваться бассейном желательно под присмотром взрослых.

— А как сохранить интерес ребенка к шведской стенке?

— Как вариант, менять навесное оборудование. К каждой шведской стенке стандартно идут канат, трапеция, кольца. Ребенок подрос, и можно, например, трапецию заменить веревочной лестницей. Затем добавить брусья, баскетбольный щит.

— Получается настоящий спортивный уголок. Кстати, выдержит ли конструкция взрослого человека?

— Скажем так: все шведские стенки испытываются грузом на 250 кг. Но поскольку это оборудование позиционируют именно для детей, то по паспорту заниматься на нем разрешено людям весом не более 100 кг. То есть запас прочности у них весьма серьезный. Я сам постоянно подтягиваюсь на шведской стенке. То есть это семейный спортивный уголок для тех, кто ведет активный образ жизни.

— А чтобы все совсем было "по-взрослому", что можно еще докупить для создания полноценного спортивного семейного уголка?

— Брусья, скамья для штанги, стойки для штанги. Всем этим можно доукомплектовать шведскую стенку. Кроме того, у нас есть еще взрослые турники с разным креплением — для тех, кого дети не пускают на свою шведскую стенку.

— Получается, купили родители ребенку шведскую стенку и, можно сказать, свой долг выполнили: дитя автоматически вырастет здоровым и сильным?

— Мотивировать ребенка на занятия все-таки нужно. Со временем интерес, конечно, подостывает. И тут уже должны себя проявить родители. Если папа и мама хотя бы периодически что-то делают на турнике — подтягиваются, упражняются, то дети будут за ними тянуться. Можно придумать какие-то совместные игры со шведской стенкой, соревнования — все что угодно.

Но шведская стенка позволяет минимизировать усилия родителей. Как показывает практика, спортивное оборудование вызывает практически постоянный интерес детей. Особенно когда в гости приходят другие дети. С помощью шведской стенки они способны занять сами себя на очень долгий период, а взрослые могут заняться своими делами.

— И все же многие считают, что у них слишком маленькая жилплощадь…

— Минимальная площадь, которую занимает шведская стенка — 0,2 метра. Это очень компактно. В любой квартире место найдется.

— А можно ли такой комплекс установить на даче или во дворе дома?

— У нас есть очень хорошие уличные комплексы. Их можно использовать на даче или во дворе частного дома. Они более крупные по сравнению со шведской стенкой, многофункциональные. Там и турник, и варианты шведской стенки, и качели, и идет вся навеска: рукоход, баскетбольные кольца — в зависимости от пожелания и площади. Устанавливается этот комплекс на бетонные закладные. То есть если есть необходимость, то на зиму можно убирать. Например, вы съезжаете с дачи и боитесь, что этот комплекс кому-то приглянется, его просто разбираете и убираете на хранение. Но он без проблем может перезимовать и на воздухе.

— А для того, чтобы мягче было падать с уличных комплексов, имеется какое-то покрытие?

— Есть травмобезопасное покрытие. Мы можем изготовить резиновую плитку или бесшовное покрытие, можно искусственную траву, а можно песком посыпать: зависит от бюджета. Чем удобно резиновое покрытие — оно упругое, и при падении значительно снижается вероятность травм.

Кроме того, чтобы избежать травмирования, при установке комплекса нужно выдержать зоны безопасности, чтобы в радиусе двух метров от него было свободное пространство, и во время игры ребенок не мог ни обо что удариться.

— И главный вопрос: сколько это стоит?

— Вполне бюджетно, опять же, если сравнивать цены на рынке города. Мы работаем по ценам завода-изготовителя.

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