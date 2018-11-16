С января по октябрь 2018 года россияне открыли 178 тысяч инвестиционных счетов (далее — ИИС), что на 66% больше, чем за весь прошлый год. В чем их значимость для развития финансового рынка, а также чем они привлекательны и перспективны для инвесторов, порталу Amic.ru пояснил руководитель "БКС Премьер" Станислав Новиков.

— Интерес к индивидуальным инвестиционным счетам в нашей стране неуклонно растет: их число приближается к полумиллиону. По вашему мнению, с чем это связано?

— Во-первых, это налоговый стимул: при соблюдении весьма простого условия – просто держать на счете деньги — инвестор получает возможность воспользоваться внушительной льготой от государства — по 52 тыс. рублей налогового вычета в год. Во-вторых, причина в изменении макроэкономических условий: из-за низких ставок по вкладам население все чаще ищет альтернативные инструменты для инвестирования. Не случайно практически каждый второй ИИС открывает инвестор, впервые имеющий дело с ценными бумагами. По итогам прошлого года объём средств, размещенных частными инвесторами на российском фондовом рынке, впервые преодолел уровень в 1 трлн. рублей — такая положительная динамика, в первую очередь, связана со снижением процентных ставок по депозитам вслед за ключевой ставкой ЦБ РФ. Данный фактор помог и развитию ИИС.

— Кроме вышеперечисленных, существуют ли еще факторы, которые способствуют спросу на инвестсчета? Стагнация рынка недвижимости, например?

— Недвижимость хорошо себя зарекомендовала в начале 2000-х, когда реальные располагаемые доходы россиян быстро росли с низкой "базы". Однако в последние годы нет прежней динамики цен на квадратные метры в нашей стране, а доход от сдачи жилья в аренду после налогов и амортизации составляет всего около 3-4%. Поэтому многие из тех, кто еще пару лет назад подумывал купить недвижимость, сегодня посчитали более выгодным и целесообразным вложить деньги в инвестиционные инструменты, открыть ИИС, выбрав из широкого спектра активов наиболее подходящие по соотношению риска и доходности, увеличить потенциальный результат от своих вложений с помощью налоговых льгот.

— А цифровая революция, о которой сейчас так часто говорят, тоже способствует росту популярности инвестсчетов?

— Новые технологии, позволяющие ощутимо повысить скорость и прозрачность операций, в целом способствуют повышению доверия населения к инвестиционным инструментам. Если же говорить конкретно об ИИС, то управление счетом инвестор ведет удаленно через личный кабинет, удобное онлайн-приложение: из него можно покупать и продавать активы со счета, менять состав портфеля. Инвестиции стали комфортными, доступными — благодаря технологиям, они фактически пришли к людям в дом.

— Несмотря на то, что открывается все больше инвестсчетов, по сравнению с общим объемом активов на брокерских счетах доля вложений граждан на них по-прежнему остается скромной. Не преувеличивается ли их значимость?

— Когда ИИС стали активно продвигать крупнейшие игроки, фондирование счетов стало стремительно "догонять" их количество. Средний объем средств на брокерских ИИС за последние два года увеличился в 2,5 раза (до 147 тыс. рублей), средний ИИС в доверительном управлении вырос более чем в 3,6 раза (до 386 тыс. рублей). Растет и объем инвестиционных налоговых вычетов. По данным ФНС, за январь-август 2018 года он составил 10,9 млрд. руб, это почти в два раза выше, чем за аналогичный период прошлого года. Все указывает на то, что вес инвестсчетов будет расти уверенными темпами. По итогам этого года общий объем средств на ИИС может удвоиться и достичь 90-100 млрд. рублей. На мой взгляд, этот инструмент – удобный, понятный и выгодный – играет важнейшую роль в формировании современного рынка частных инвестиций в России.

— Большое количество людей все еще с опаской относятся к инвестиционным инструментам. Насколько ИИС безопасны с точки зрения сохранности денег?

— Финансовая компания, у которой вы открыли ИИС, является посредником между клиентом и рынком. При этом деятельность этой компании лицензируется и регулируется государством. Важно отметить, что средства клиентов на инвестиционных счетах и приобретаемые на них ценные бумаги финансовая компания не имеет права использовать в своей деятельности. В этом – их отличие от классических депозитов, которые банки размещают в виде кредитов, предоставляя финансирование другим физическим или юридическим лицам. Сейчас в Госдуме рассматривается законопроект о системе страхования ИИС: после того, как эта система заработает, популярность этого инструмента вырастет еще больше. Если обращаться к чисто рыночным рискам, то здесь очень многое зависит от предпочтений и инвестиционного профиля самого инвестора. Фондовый рынок – это необязательно покупка акций: в рамках ИИС можно инвестировать в довольно консервативные и низкорисковые инструменты. Например, это могут быть облигации федерального займа (ОФЗ) или облигации крупнейших корпораций, риск дефолта которых ничтожно низкий, а доходность часто превышает процент по депозиту. Вообще, на мой взгляд, очень важно, что ИИС приучают россиян мыслить, планировать долгосрочно. Как показывает опыт "БКС Премьер", ИИС может идеально вписаться в индивидуальную стратегию инвестирования - персональный финансовый план (ПФП), который способен обеспечить человеку достижение его финансовых целей.

— Персональное финансовое планирование появилось в США почти полвека назад. Что помогло "БКС Премьер" быть в числе первых, кто применил этот опыт в России?

— В начале 2010-х мы провели серьезные исследования и пришли к выводу, что модель развития отношений с клиентами, основанная на персональном планировании, является верной и дальновидной, учитывая опыт, который прошли развитые страны, неизбежность развития рынка инвестиционных инструментов и роста финансовой грамотности. Успешно внедрить финансовое планирование мы сумели благодаря институту личных финансовых советников, высокому качеству аналитической экспертизы Финансовой группы БКС, а также тому факту, что человек всегда инвестирует увереннее, делая это осознанно, то есть понимая во что, в каких пропорциях, на какой срок, а главное с какой целью он вкладывает свои средства.