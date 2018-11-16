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Более 80 единиц спецтехники задействовано 16 ноября на федеральных трассах Алтая в целях обеспечения безопасности в условиях снегопадов.

"Мобилизованы дополнительные силы — сейчас на снегоочистке задействовано 83 дорожные машины. Сложные метеорологические условия сохраняются. Наиболее неблагоприятная обстановка фиксируется на Чуйском тракте со 141 по 387 км, на А-322 — с 5 по 260 км: снег и метель", — говорится в сообщении Упрдор "Алтай".

Автомобилистов убедительно просят соблюдать дистанцию и скоростной режим, выбирать стиль вождения в соответствии с дорожными условиями, быть особенно внимательными на участках с работающей техникой.

Сообщить о нештатной ситуации на федеральных дорогах Алтайского края и Республики Алтай можно в любое время по телефону: 8 (3852) 63-14-59.