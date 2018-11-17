Активист "Общероссийского народного фронта" в Алтайском крае, директор "Дорожных знаков Алтая" Евгения Гущина намерена бороться с ростом аварийности на дорогах Барнаула с помощью установки специальных лазерных барьеров. Первым участком, где будет внедрена такая система, станет перекресток улицы Анатолия и проспекта Ленина, где недавно произошло резонансное ДТП с участием BMW, в котором погибли три человека, включая двух детей.

Как сообщила Amic.ru сама Евгения Гущина, сейчас технические специалисты разрабатывают специальный механизм. Его суть в том, что на красный сигнал светофора на повороте с Анатолия на Ленина будут появляться специальные красные лучи вдоль пешеходного перехода. Они должны стать необходимым психологическим барьером для водителей, чтобы они не выезжали на красный сигнал светофора и "боялись красной стены". Внедрение лазерной стены не понесет дополнительного расхода бюджетных средств и будет обходиться недорого. Евгения Гущина намерена изучить мнение водителей, чтобы ввести подобные "красные коридоры" массово по всему городу. Сейчас подобных проектов нет нигде в России.

Отметим, что поводом для разработки подобного проекта стало резонансное ДТП в центре Барнаула, которое произошло 15 октября. На проспекте Ленина в районе дома № 23 столкнулись BMW X6 и Renault Scenic. В первом авто находились два человека: водитель и пассажир. В Renault Scenic ехали водитель и четыре пассажира. В результате трагедии погибли три человека. Два ребенка, трех и пяти лет, а также 34-летняя женщина. Все погибшие в момент аварии были в Renault. Один ребенок погиб на месте, женщина и ещё одна девочка скончались в больнице скорой помощи.