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Следственный комитет начал проверку после появления публикаций о травле учащегося 101-го лицея в Барнауле.

В краевом управлении СКР отмечают, что в ведомстве отреагировали на сообщение жительницы региональной столицы, которая заявила в социальных сетях, что в отношении ее 14-летнего сына в течение длительного времени группой других учащихся-подростков применялось физическое и психологическое насилие.

"Об этом знало руководство образовательного учреждения и классный руководитель пострадавшего ребенка, однако каких-либо мер к пресечению противоправных действий и к урегулированию конфликта между подростками не последовало. По данному сообщению следственным отделом по Индустриальному району города Барнаул следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю организовано проведение доследственной проверки", — отмечают в ведомстве.

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Сотрудники СКР установят все обстоятельства произошедшего, а также дадут правовую оценку действиям сотрудников образовательного учреждения, допустивших совершение противоправных действий в отношении ребенка.

Ранее министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко в беседе с Amic.ru подчеркнул, что произошедшее "требует внимательного анализа и с точки зрения школы, и с точки зрения ее учредителя — комитета по образованию города Барнаула".

Для разбирательства уже создана межведомственная группа, которая расследует ситуацию. В составе этой группы и представители министерства.