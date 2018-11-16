Глава алтайского крайкома КПРФ, депутат Заксобрания Алтайского края Мария Прусакова намерена через суд доказать незаконность снятия её с поста главы фракции КПРФ в АКЗС. Об этом корреспонденту портала Amic.ru рассказал один из депутатов и подтвердила сама Прусакова.

"Уведомление о намерении обратиться в суд с иском об оспаривании решения собрания. Настоящим уведомляю Вас о том, что в соответствии с действующим законодательством мной будет осуществляться защита моих прав путём обращения в суд с иском об оспаривании решений, принятых на собрании депутатов фракции "КПРФ" в Алтайском краевом Законодательном Собрании 14 мая 2018 года. М.Н. Прусакова", — такое сообщение пришло депутатам фракции в пятницу, 16 ноября.

Мария Прусакова рассказала Amic.ru, что в суде она намерена оспорить решение АКЗС о признании полномочий нового главы фракции.

Напомним, несколько депутатов-коммунистов сместили Прусакову с поста руководителя фракции КПРФ в Алтайском краевом Заксобрании на заседании 14 мая 2018 года. "За" проголосовали пятеро депутатов: Максим Талдыкин, который и стал главой фракции, Юрий Астанчик, Олег Кравченко, Владимир Попов, Андрей Сартаков. Позже все они были исключены из партии.

В руководстве АКЗС смену главы фракции назвали правомочной, хотя сама Прусакова неоднократно заявляла обратное.

Так и теперь она настаивает: решение не правомочно, остальные депутаты не были уведомлены о готовящемся заседании.