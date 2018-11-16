Глава алтайского крайкома КПРФ, депутат Заксобрания Алтайского края Мария Прусакова намерена через суд доказать незаконность снятия её с поста главы фракции КПРФ в АКЗС. Об этом корреспонденту портала Amic.ru рассказал один из депутатов и подтвердила сама Прусакова.
"Уведомление о намерении обратиться в суд с иском об оспаривании решения собрания. Настоящим уведомляю Вас о том, что в соответствии с действующим законодательством мной будет осуществляться защита моих прав путём обращения в суд с иском об оспаривании решений, принятых на собрании депутатов фракции "КПРФ" в Алтайском краевом Законодательном Собрании 14 мая 2018 года. М.Н. Прусакова", — такое сообщение пришло депутатам фракции в пятницу, 16 ноября.
Мария Прусакова рассказала Amic.ru, что в суде она намерена оспорить решение АКЗС о признании полномочий нового главы фракции.
Напомним, несколько депутатов-коммунистов сместили Прусакову с поста руководителя фракции КПРФ в Алтайском краевом Заксобрании на заседании 14 мая 2018 года. "За" проголосовали пятеро депутатов: Максим Талдыкин, который и стал главой фракции, Юрий Астанчик, Олег Кравченко, Владимир Попов, Андрей Сартаков. Позже все они были исключены из партии.
В руководстве АКЗС смену главы фракции назвали правомочной, хотя сама Прусакова неоднократно заявляла обратное.
Так и теперь она настаивает: решение не правомочно, остальные депутаты не были уведомлены о готовящемся заседании.
Комментарии
Это при дамочке коммунисты не выдвинули на местные выборы главы кандидатуру?
значит зря она вернулась.
пора вообще ее выпунть из правительства
В мае 2018 года её насильно отстранили от руководства фракцией в краевом парламенте
Есть же заведения для женщин подвергшихся насилию:
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17:23
- гость -
Это при дамочке коммунисты не выдвинули на местные выборы главы кандидатуру?
Они и так бы не выдвинули. Сомнения?
А кто нибудь в курсе, что сейчас исповедуют коммунисты™ ?
А кто нибудь в курсе, что сейчас исповедуют коммунисты™ ?
Бюджетное финансирование
о партийной дисциплине оне не слышали. кстати,за что исключили из партии проголосовавших против прусаковой? это она руку приложила?
Понаберут по объявлению...
Лучше бы детей воспитывала