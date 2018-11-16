Фото: vk.com/barneos22
Два ДТП, произошедших в районе железнодорожного моста на проспекте Строителей, серьезно осложнили движение в Барнауле под вечер пятницы, 16 ноября.
Как сообщили очевидцы в паблике barnaul 22, одна авария произошла с участием автомобиля Volkswagen Polo, который въехал в опору моста.
Еще одно ДТП произошло за мостом в сторону Советской Армии.
Автомобилистов призывают быть внимательнее на данном участке дороги.
Комментарии
Сверхвысокое количество оленей в Барнауле мешают движению
уж такие то напряженные участки можно бы и почистить и посыпать... весь город сегодня в каше.