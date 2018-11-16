Фото: katok.su

Каток с прокатом коньков и раздевалкой откроют в барнаульском сквере имени Германа Титова, сообщает пресс-служба городской администрации.

Отмечается, что данное решение приняли представители администраций города Барнаула и Октябрьского района, а также МУП "Горзеленхоз" и МУП "Барнаулгорсвет".

В мэрии отмечают — опыт зимнего сезона 2016-2017 годов показал, что ледовая площадка в этом месте пользовалась спросом, но не была оборудована в полной мере, поскольку здесь не было теплой раздевалки и проката коньков.

В этом году любителям фигурного катания предоставят более комфортные условия.

В итоге воспользоваться гардеробом на катке можно будет бесплатно. Стоимость проката коньков составит 100 рублей в час, со своими коньками ледовую площадку можно будет посетить за 50 рублей в день.

В горадминистрации добавляют, что сквер освещается в темное время суток. Кроме того, в ближайшее время его украсят праздничной иллюминацией.

Открытие катка запланировано на 15 декабря. Зимой он будет работать ежедневно с 11:00 до 21:00.

Также городские власти указывают, что для жителей Потока будут функционировать две хоккейные коробки "Маяк" (улица 40 лет Октября, 33а) и "Полимер" (улица 1-я Западная, 55).