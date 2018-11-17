Износ 50%: в СГК объяснили причины порывов на сетях в Барнауле

Сразу несколько крупных порывов, произошедших на прошлой неделе в Барнауле, обусловлены износом теплосетей, которые отслужили свой нормативный срок. Об этом журналистам рассказали руководители Алтайского филиала "Сибирской генерирующей компании".

Как пояснил директор Алтайского филиала СГК Игорь Лузанов, в период прохождения отопительного сезона в регионе фиксируют сотни функциональных отказов тепловых сетей. Только в прошлом году в столице Алтайского края было зафиксировано около 500 повреждений трубопроводов отопления. В городах Рубцовск и Бийск их произошло 630 и 150 соответственно. В этом году причиной порывов стало резкое понижение температуры наружного воздуха и соответствующее повышение температуры теплоносителя. Изношенная отсутствием необходимого объема ремонтов инфраструктура просто не справилась с резкими перепадами.

"У нас был резкий переход температуры от нуля градусов до минус 20. Мы обеспечиваем наших потребителей тепловой энергией и действуем согласно температурному графику, согласованному администрацией Барнаула. При температуре минус 20 температура теплоносителя должна составлять около 117-120 градусов. Мы поэтому и подняли температуру в теплоносители до этих показателей с 70 градусов. При таком резком повышении происходят физические процессы. Если трубопровод отремонтирован, то такие процессы проходят нормально. В случаях, когда трубы имеют большой износ, могут возникать скрытые дефекты, из-за которых и происходят порывы и разрывы, которые произошли за последнюю неделю в Барнауле", — отметил Игорь Лузанов.

Директор АО "Барнаульская теплосетевая компания" Александр Гросс отметил, что энергетики делают все возможное, чтобы минимизировать возможные повреждения сетей в период отопительного сезона. Протяженность тепловых сетей в Барнауле около 1,3 тысячи километров, в Рубцовске порядка 380 км и в Бийске почти 450 км. В городах проводятся летние испытания трубопроводов повышенным давлением, которые позволяют выявить сотни слабых мест и вовремя их отремонтировать, чтобы избежать порывов зимой. Каждые пять лет в Барнауле, например, проходят испытания теплосетей на максимальную температуру. В следующий раз подобные мероприятия пройдут в 2020 году.

Как пояснил Александр Гросс, только этим летом во время опрессовки было выявлено около 500 различных повреждений. Если бы такие испытания не проходили — то таких порывов, как на этой неделе, было бы не 3, а 33 или 43.

Всего же, по словам спикеров, в Барнауле отслужили нормативный срок более 700 километров теплосетей. Это около 54% от всех сетей. Причем, несмотря на ремонт, их количество с каждым годом растет. Для одномоментного решения этой проблемы необходим 21 миллиард рублей.

"Ежегодно мы перекладываем от 12 до 14 километров сетей. На это направляется почти 300 миллионов рублей. В Барнауле необходимо ежегодно перекладывать порядка 40 километров сетей. В целом в теплосетевое хозяйство города в 2018 году вложено 815 миллионов рублей в рамках ремонтной и инвестиционной программ", — отметил Александр Гросс.

По словам директора Алтайского филиала СГК Игоря Лузанова, согласно нормативам срок службы теплосетей составляет 30 лет. Так, в Рубцовске порядка 70% сетей отслужили свой срок службы, в Бийске 55%. Удельные отказы систем теплоснабжения на 1 километр в Рубцовске превышают показатели Барнаула почти в 1,5 раза.

Одним из механизмов, которые способны решить проблему порывов в Барнауле, является использование метода тарифообразования по принципу "альтернативной котельной", который уже используют в Рубцовске. Уже создана специальная рабочая комиссия, которая занимается данным проектом. Нужно будет направление в Минэнерго для согласования включения региона в соответствующую ценовую зону. Для того, чтобы это стало возможным, необходимо согласие краевого парламента и губернатора в лице Виктора Томенко.

Что касается нынешних порывов, то, как отметил Александр Гросс, возмещение понесенного ущерба будет производиться в установленном законом порядке. Также теплоэнергетики планируют отремонтировать весной 2019 года участки, которые пострадали от вышедшей на поверхность воды.