Понедельник, 19 Ноябрь, 09:55

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2018

Опросы

Какие книги по психологии вас интересуют?

Спецпроекты

$ 65,99
€ 74,9
388546
Обь
37см +53

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Перемены в правительстве Алтайского краяМусорная реформаСессии Алтайского краевого Заксобрания
Новости

Доверят ли барнаульские компании "выбивание долгов" с абонентов коллекторам

, ИА "Амител", Олеся Пастухова
Многие компании уже имели опыт работы с коллекторами, и результата он не дал

В начале ноября стало известно о том, что коллекторы заинтересовались взысканием долгов граждан по оплате услуг ЖКХ. Точнее говоря, коллекторы хотят увеличить объем передаваемой им просроченной задолженности с 5-10% до 15-20%, сообщали СМИ. Amic.ru опросил барнаульских поставщиков услуг ЖКХ и узнал, как они относятся к идее столь тесно работать с коллекторами и реально ли эта мера поможет увеличить эффективность взыскания долгов.

Неэффективная работа

Оказалось, многие ресурсовики необходимости в совместной работе с коллекторами не видят. В частности, Барнаульская горэлектросеть уже имела подобный опыт, и видимых результатов он не принес.

Как рассказал Amic.ru генеральный директор Барнаульской горэлектросети Иван Василиади, компания сотрудничала с коллекторским агентством еще в 2013 году. Именно тогда БГЭС начала активно взыскивать с абонентов задолженность по договорам цессии, когда управляющие компании передали долги своих жильцов за электричество.

"Коллекторам было поручено взыскать 5 миллионов рублей, из которых за полгода мы получили только 10% — 500 тысяч рублей. Для сравнения — Юридической службой и Группой по работе с дебиторами БГЭС было взыскано и получено по этим же договорам цессии — более 86% задолженности. Практика показала, что работа наших подразделений более эффективна", — сообщил Василиади.

Эксперт также отметил, что в компании ежегодно растет уровень добровольных платежей. На сегодняшний день он составляет 94%. Это те абоненты, которые оплачивают счета за электричество, соблюдая все сроки. Всего ежемесячный уровень платежей населения за электроэнергию на сегодняшний день составляет 98%. Остальные 2% взыскиваются в принудительном порядке.

Более эффективным оказалось сотрудничество со службой судебных приставов.

"Именно это ведомство обладает широким и, что немаловажно, абсолютно законным инструментарием по воздействию на неплательщика. Именно приставы выносят запреты на выезд за границу, арестовывают имущество, удерживают часть доходов, в том числе с помощью списания и блокировки банковских карт, а если необходимо, разыскивают должника. Однако это все касается мер принудительного характера, которые применяются после вынесения судебного решения. В досудебном порядке Барнаульская горэлектросеть готова заключить с абонентами соглашение по реструктуризации долга, что также в значительной мере решает проблему дебиторской задолженности", — заключил Василиади.

Своими силами

Не видят нужды в совместной работе с коллекторами и в Сибирской генерирующей компании. Здесь подчеркнули, что в составе теплосбытового подразделения СГК в Барнауле есть собственные квалифицированные подразделения по взысканию дебиторской задолженности потребителей.

"Специалисты используют весь предусмотренный законодательством комплекс мер, направленный на погашение задолженности. В связи с этим, пока необходимости в совместной работе с коллекторскими агентствами энергетики не видят", — отмечают в СГК.

Совокупный размер задолженности потребителей Алтайского филиала Сибирской генерирующей компании (Барнаул и Рубцовск) за тепло и горячую воду составляет 1,79 млрд рублей по данным на 1 ноября 2018 года.

Любыми способами

А вот в "Росводоканал Барнаул" работать с коллекторами готовы. Правда, пока что опыт взаимодействия с этой службой у них небольшой. Но зато весьма актуальна для компании проблема задолженности абонентов за услуги водоснабжения и водоотведения.

"На сегодняшний день размер дебиторской задолженности превышает 500 млн рублей. Ее рост напрямую влияет на эффективность работы предприятия. Недополученные средства могли бы быть вложены в ремонт сетей, модернизацию объектов по водоподготовке и очистке. При этом потребители, в том числе и должники, ждут от водоканала оказания качественных и бесперебойных услуг", — заявляют в "Росводоканале".

Именно поэтому, добавляют в ресурсоснабжающей организации, работа по сокращению задолженности у компании в приоритете. Поэтому в "Росводоканале" стремятся использовать различные способы взыскания долгов, в том числе и ограничение услуг, обращение в суд и в коллекторские агентства.

Пока "Росводоканал Барнаул" имеет небольшой опыт подобного сотрудничества, но он, как утверждают в компании, положительный. И в будущем компания намерена развивать данное направление работы и таким образом расширять количество способов снижения задолженности.

Любые законные способы

Недоволен результатом сотрудничества с коллекторами депутат Барнаульской городской Думы, директор УК "Город" Дмитрий Ильиных. Управляющая компания работала совместно с коллекторами с 2010 по 2013 год.

"Честно скажу, опыт был отрицательный. Результата не было вообще. Никаких положительных моментов", — признался Ильиных.

Однако любой способ законного взыскания долгов Дмитрий Ильиных приветствует. Сейчас с должниками в УК работают штатные юристы. Способы борьбы разные, это и напоминания, и претензии, и ограничение подачи коммунальных услуг. Также существует услуга, с помощью которой задолженность может взыскиваться напрямую с расчетного счета неплательщика.

Проблема в другом, продолжает собеседник. Существуют долги, которые взыскать не получится при любом раскладе, ни при помощи коллекторов, ни при помощи суда.

"Это так называемые "мертвые долги". Это выморочное имущество или долги людей, находящихся в местах лишения свободы. Поэтому почему бы этот долг не отдать коллекторам? Лучше синица в руках, чем журавль в небе. Но при этом стоит учитывать, что взыскиваемые деньги — это целевые средства", — заметил руководитель управляющей компании.

Между тем, ранее "Коммерсанту" ряд экспертов сообщили, что привлечение коллекторов к сбору долгов может вызвать социальную напряженность, так как граждане не привыкли, что в подобные вопросы вмешиваются коллекторы. Кроме того, у многих в сознании есть бесчеловечные методы выбивания долгов коллекторами.

Автор:
Олеся Пастухова корреспондент +79831832299

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

19.11.2018 09:03
- гость -

Коллекторы это сама по себе структура дичь какая то.В цивилизованной такой быть не может.Есть добровольное урегулирование ситуации и суд-все.

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< ноябрь 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
         1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30      
09:49
Ушла из дома и не вернулась: в Бийске ищут 16-летнюю девочку 0
09:32
Историческое здание в центре Барнаула выставили на продажу за 25,5 млн руб. 2
09:21
Аэропорт Барнаула из-за густого тумана временно не принимает самолеты 0
09:14
Вице-спикер Заксобрания Красноярского края погиб после падения из окна 0
09:04
Россиянам показали, как будет выглядеть новый плацкартный вагон РЖД 20
09:00
Упрощенный не значит простой: какие изменения коснутся УСН в 2019 году 0
08:55
Колбаса в России может подорожать почти на треть из-за нового налога 13
08:47
Россияне назвали самый опасный вид общественного транспорта 0
08:36
Доверят ли барнаульские компании "выбивание долгов" с абонентов коллекторам 1
08:29
Барнаульцам предлагают срочно купить бенгальского котенка за 75 тыс. рублей 3
08:17
Как стать специалистом по недвижимости за 5 дней 0
08:06
Бурная молодость и скрытная натура "всесоюзного старосты" Михаила Калинина 19
07:50
Прозрачное чудо: интересные факты и мифы о стекле 4
07:34
Названы самые популярные у россиян автомобили премиум-класса 0
07:19
Как будет расти пенсия жителей Алтайского края после пенсионной реформы 3
07:03
Дом с каминным залом и альпийской горкой продают в Барнауле за 21 млн руб. 5
06:48
Запрет на ночную парковку вводят в Барнауле: почему и на каких участках 1
06:32
Ожидание и реальность: фотоподборка кулинарных "шедевров" 0
06:17
Новая рабочая неделя в Алтайском крае начнется со снега и метели 0
06:01
Нумизматы, поэты, художники: чем увлекаются депутаты АКЗС 2
23:05
Петросян отметил развод со Степаненко бокалом шампанского 0
22:05
Песков исключил автоматическую передачу Курильских островов Японии 5
21:05
Около 15 тысяч человек стали жертвами аварий на дорогах РФ с начала года 0
20:13
В ПФР рассказали, нужно ли пенсионерам увольняться до 2019 года 0
19:48
СМИ: сотрудники аптеки в Петербурге устали от славы после визита Путина 0
19:26
Опубликован список самых опасных в 2019 году стран для туристов 0
18:53
Московский таксист восемь часов ждал пассажирку, чтобы вернуть кошелек 0
18:21
Снег и 20-градусные морозы придут в Алтайский край 19 ноября 2
17:46
Адвокат Януковича подтвердил его госпитализацию в Москве 0
17:26
СМИ: три человека погибли при пожаре в Алтайском крае 0
16:57
В Британии торговая сеть начала продавать жареных кузнечиков 0
16:26
Страдающая анорексией девушка вернулась в Барнаул из Нижнего Новгорода 2
15:47
Чемпион мира по рукопашному бою застрелил росгвардейца в клубе Дагестана 3
15:27
Алтайские школьники помогли задержать "черного лесоруба" 1
14:58
СМИ: правительство предлагает отменить НДС на полезные продукты 4
14:23
Украинский генерал предрек "большую войну" с Россией 0
13:55
СК возбудил дело после самоподрыва женщины в Чечне 1
13:25
СМИ сообщили об экстренной госпитализации Януковича 0
12:51
Известный барнаульский ресторан был затоплен после прорыва теплотрассы 0
12:27
Алтайские рыбаки написали слово "рыба" пойманным уловом 1
11:58
В новых "Пиратах Карибского моря" Джека Воробья заменят женщиной 4
11:25
В Москве хотят запретить работать аниматорами лицам с судимостью 0
10:53
Бдительные жительницы Бийска помогли задержать телефонного мошенника 0
10:28
Неизвестная совершила самоподрыв возле КПП в Грозном 1
09:49
Пластинка с последней неизданной песней Цоя выйдет в России 0
09:24
Греф рассказал, что россияне стали больше тратить в 2018 году 2
08:58
"У Шнурова уши бы трубочкой свернулись": Газманов о своей любви к мату 0
08:27
Создатели "Маши и Медведя" ответили на обвинения в кремлевской пропаганде 0
07:50
Квартиру с сауной продают в барнаульском доме "клубного" типа за 9 млн руб. 1
07:35
Алтайскому Деду Морозу построят резиденцию круче, чем в Великом Устюге 3
07:19
Карантин из-за бешенства ввели в одном из районов Алтайского края 0
07:03
Трескунец, Зимник, Карачун: как называли Деда Мороза древние славяне 1
06:48
Теряем людской ресурс: за 9 месяцев Алтай недосчитался 3942 человек 1
06:32
Не снежной бабой единой: неожиданные скульптуры из снега 0
06:17
Снегопады и метели: прогноз погоды в Алтайском крае на 18 ноября 0
06:01
Власти Барнаула планируют переделать опасные переходы для школьников 2
01:21
Скончался музыкант и певец Евгений Осин 3
23:06
Число жертв столкновения автобуса и поезда под Саратовом выросло до пяти 0
22:12
Россиянина не пустили на Украину из-за георгиевской ленточки 2
21:04
Канал НТВ рассказал о разборках барнаульцев с ипотечной квартирой 0
20:10
В Петербурге новорожденного ребенка украли из больницы 0
19:34
СМИ: селфи спасло жителя США от 99 лет тюрьмы 0
19:04
Женщина и семилетний ребенок погибли в ДТП с грузовиком в Алтайском крае 4
18:34
Метель и 18-градусный мороз ждут жителей Алтайского края 18 ноября 0
18:05
Барнаульцев экстренно эвакуировали из "Леруа Мерлен" из-за задымления 1
17:46
В Крыму ожидают рекордное число туристов по итогам года 1
17:17
Четыре человека погибли при столкновении автобуса и поезда под Саратовом 0
16:53
Названы топ-5 популярных у российских студентов курортов 1
16:23
Опубликовано видео "дозаправки" Су-57 в воздухе 0
15:57
"Шпиль" стал словом 2018 года в России 0
15:28
На Алтае женщина на украденные деньги купила лекарства и учебники ребенку 3
14:57
Меры приняты: власти о нарушениях в школьных столовых Алтайского края 1
14:25
Сотрудникам "Аэрофлота" запретили пользоваться смартфонами в офисе 0
13:56
У почтальона Печкина появится возлюбленная в новом "Простоквашино" 2
13:23
160 человек тушат пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Москве 1
12:52
В Японии найден считавшийся утерянным мультфильм Уолта Диснея 0
12:28
Экс-депутат Госдумы арестован по делу о вымогательстве 0
11:49
В Аргентине нашли пропавшую год назад подлодку "Сан-Хуан" 0
11:26
Три новых подразделения появятся в ВДВ 0
10:36
Актера из сериала "Физрук" ранили ножом 0
10:14
Кубок по скалолазанию проходит в Барнауле 17 ноября 0
09:48
Россиянка Бутина отозвала прошение о снятии с нее обвинений в суде США 0
09:22
Еще трех краснокнижных пеликанов спасли в Алтайском крае 1
09:03
День рождения гения: лучшие фильмы американского режиссера Мартина Скорсезе 2
08:49
Депутаты Рады пригрозили ответить на перекрытие Азовского моря 0
08:33
Квест: как журналист два дня покупала ребенку электронный проездной 17
08:14
В МИД раскрыли ложь Bellingcat в "новом расследовании" о Петрове и Боширове 4
08:06
Дети с проблемами со здоровьем могут пройти реабилитацию на лыжах 0
07:50
Зачем запрещают энергоэффективные лампы, куда их сдавать и чем заменить 7
07:34
Износ 50%: в СГК объяснили причины порывов на сетях в Барнауле 13
07:19
Канадская красотка: фото великолепной Рэйчел МакАдамс 10
07:03
Элитную квартиру с камином и окнами в пол продают в Барнауле за 16 млн руб. 1
06:48
Молодые депутаты предложили запретить продажу вейпов подросткам на Алтае 2
06:32
Тяжелые армейские будни: весёлая фотоподборка 0
06:17
Выходные в Алтайском крае начинаются со снега и метелей 0
06:01
Общественники намерены бороться с ДТП в Барнауле с помощью лазерных лучей 6
05:47
Медведь не дает кировским пенсионерам получить пенсии 2
04:47
Давку из-за дешевой колбасы по 80 рублей устроили жители Брянска 3
03:41
Причину алкоголизма нашли в суровом климате и солнечных днях 0
02:35
Раскрыта причина пристрастия людей к черному кофе 0
01:29
Назван признак скорого появления рака 0
00:14
Ученые дали новое определение килограмму 2

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.