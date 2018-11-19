В начале ноября стало известно о том, что коллекторы заинтересовались взысканием долгов граждан по оплате услуг ЖКХ. Точнее говоря, коллекторы хотят увеличить объем передаваемой им просроченной задолженности с 5-10% до 15-20%, сообщали СМИ. Amic.ru опросил барнаульских поставщиков услуг ЖКХ и узнал, как они относятся к идее столь тесно работать с коллекторами и реально ли эта мера поможет увеличить эффективность взыскания долгов.

Неэффективная работа

Оказалось, многие ресурсовики необходимости в совместной работе с коллекторами не видят. В частности, Барнаульская горэлектросеть уже имела подобный опыт, и видимых результатов он не принес.

Как рассказал Amic.ru генеральный директор Барнаульской горэлектросети Иван Василиади, компания сотрудничала с коллекторским агентством еще в 2013 году. Именно тогда БГЭС начала активно взыскивать с абонентов задолженность по договорам цессии, когда управляющие компании передали долги своих жильцов за электричество.

"Коллекторам было поручено взыскать 5 миллионов рублей, из которых за полгода мы получили только 10% — 500 тысяч рублей. Для сравнения — Юридической службой и Группой по работе с дебиторами БГЭС было взыскано и получено по этим же договорам цессии — более 86% задолженности. Практика показала, что работа наших подразделений более эффективна", — сообщил Василиади.

Эксперт также отметил, что в компании ежегодно растет уровень добровольных платежей. На сегодняшний день он составляет 94%. Это те абоненты, которые оплачивают счета за электричество, соблюдая все сроки. Всего ежемесячный уровень платежей населения за электроэнергию на сегодняшний день составляет 98%. Остальные 2% взыскиваются в принудительном порядке.

Более эффективным оказалось сотрудничество со службой судебных приставов.

"Именно это ведомство обладает широким и, что немаловажно, абсолютно законным инструментарием по воздействию на неплательщика. Именно приставы выносят запреты на выезд за границу, арестовывают имущество, удерживают часть доходов, в том числе с помощью списания и блокировки банковских карт, а если необходимо, разыскивают должника. Однако это все касается мер принудительного характера, которые применяются после вынесения судебного решения. В досудебном порядке Барнаульская горэлектросеть готова заключить с абонентами соглашение по реструктуризации долга, что также в значительной мере решает проблему дебиторской задолженности", — заключил Василиади.

Своими силами

Не видят нужды в совместной работе с коллекторами и в Сибирской генерирующей компании. Здесь подчеркнули, что в составе теплосбытового подразделения СГК в Барнауле есть собственные квалифицированные подразделения по взысканию дебиторской задолженности потребителей.

"Специалисты используют весь предусмотренный законодательством комплекс мер, направленный на погашение задолженности. В связи с этим, пока необходимости в совместной работе с коллекторскими агентствами энергетики не видят", — отмечают в СГК.

Совокупный размер задолженности потребителей Алтайского филиала Сибирской генерирующей компании (Барнаул и Рубцовск) за тепло и горячую воду составляет 1,79 млрд рублей по данным на 1 ноября 2018 года.

Любыми способами

А вот в "Росводоканал Барнаул" работать с коллекторами готовы. Правда, пока что опыт взаимодействия с этой службой у них небольшой. Но зато весьма актуальна для компании проблема задолженности абонентов за услуги водоснабжения и водоотведения.

"На сегодняшний день размер дебиторской задолженности превышает 500 млн рублей. Ее рост напрямую влияет на эффективность работы предприятия. Недополученные средства могли бы быть вложены в ремонт сетей, модернизацию объектов по водоподготовке и очистке. При этом потребители, в том числе и должники, ждут от водоканала оказания качественных и бесперебойных услуг", — заявляют в "Росводоканале".

Именно поэтому, добавляют в ресурсоснабжающей организации, работа по сокращению задолженности у компании в приоритете. Поэтому в "Росводоканале" стремятся использовать различные способы взыскания долгов, в том числе и ограничение услуг, обращение в суд и в коллекторские агентства.

Пока "Росводоканал Барнаул" имеет небольшой опыт подобного сотрудничества, но он, как утверждают в компании, положительный. И в будущем компания намерена развивать данное направление работы и таким образом расширять количество способов снижения задолженности.

Любые законные способы

Недоволен результатом сотрудничества с коллекторами депутат Барнаульской городской Думы, директор УК "Город" Дмитрий Ильиных. Управляющая компания работала совместно с коллекторами с 2010 по 2013 год.

"Честно скажу, опыт был отрицательный. Результата не было вообще. Никаких положительных моментов", — признался Ильиных.

Однако любой способ законного взыскания долгов Дмитрий Ильиных приветствует. Сейчас с должниками в УК работают штатные юристы. Способы борьбы разные, это и напоминания, и претензии, и ограничение подачи коммунальных услуг. Также существует услуга, с помощью которой задолженность может взыскиваться напрямую с расчетного счета неплательщика.

Проблема в другом, продолжает собеседник. Существуют долги, которые взыскать не получится при любом раскладе, ни при помощи коллекторов, ни при помощи суда.

"Это так называемые "мертвые долги". Это выморочное имущество или долги людей, находящихся в местах лишения свободы. Поэтому почему бы этот долг не отдать коллекторам? Лучше синица в руках, чем журавль в небе. Но при этом стоит учитывать, что взыскиваемые деньги — это целевые средства", — заметил руководитель управляющей компании.

Между тем, ранее "Коммерсанту" ряд экспертов сообщили, что привлечение коллекторов к сбору долгов может вызвать социальную напряженность, так как граждане не привыкли, что в подобные вопросы вмешиваются коллекторы. Кроме того, у многих в сознании есть бесчеловечные методы выбивания долгов коллекторами.