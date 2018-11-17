Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
Выходные в Алтайском крае стартуют со снежной погоды, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.
"В отдельных районах снег, слабая метель, в утренние часы местами изморозь, на дорогах местами гололедица", — говорится в сообщении регионального Гидрометцентра.
Дневные температуры составят -3…-8 градусов, в северных и восточных районах до -13 градусов.
Ветер будет юго-восточный, 3-8 метров в секунду, с усилением до 13 метров.
В Барнауле в конце дня небольшой снег, на дорогах местами гололедица. Днем в краевой столице будет -6...-8 градусов. Ветер юго-восточный, 3-8 метров в секунду.
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