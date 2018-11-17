Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Выходные в Алтайском крае стартуют со снежной погоды, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.

"В отдельных районах снег, слабая метель, в утренние часы местами изморозь, на дорогах местами гололедица", — говорится в сообщении регионального Гидрометцентра.

Дневные температуры составят -3…-8 градусов, в северных и восточных районах до -13 градусов.

Ветер будет юго-восточный, 3-8 метров в секунду, с усилением до 13 метров.

В Барнауле в конце дня небольшой снег, на дорогах местами гололедица. Днем в краевой столице будет -6...-8 градусов. Ветер юго-восточный, 3-8 метров в секунду.