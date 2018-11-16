В Алтайском крае по результатам проведенной служебной проверки принято решение об увольнении двух полицейских Локтевского района, поведение которых сочли порочащим честь и достоинство сотрудника органов внутренних дел, сообщает ГУ МВД по региону.

Служебная проверка была начата сразу после появления в Сети видео, на котором люди в форме сотрудников полиции применяют физическую силу к человеку, передвигающемуся с помощью костылей.

Как отметил сотрудник пресс-службы ГУ МВД Сергей Зыков, еще одному правоохранителю, который присутствовал во время инцидента, вынесено предупреждение о неполном служебном соответствии.

Кроме того, непосредственный руководитель полицейских и пять вышестоящих руководителей получили дисциплинарные взыскания в виде выговоров и строгих выговоров.

В СМИ после инцидента сообщалось, что, как позднее рассказал сам мужчина-инвалид, правоохранители при повторной встрече с ним начали хамить и выражаться нецензурно в его сторону.