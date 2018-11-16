Подробности ДТП под Горно-Алтайском, в котором сгорели два автомобиля

В пятницу днем, 16 ноября, в Красногорском районе Алтайского края произошло столкновение двух транспортных средств с последующим их возгоранием, сообщили в краевой Госавтоинспекции.

"Сотрудники ГИБДД незамедлительно выехали на место происшествия для оказания помощи пострадавшим и организации дорожного движения", — отмечается в сообщении ведомства.

Предварительно установлено, что на 424 км автодороги Р-256 "Новосибирск — Барнаул — Горно-Алтайск — гр. с Монголией" водитель 1986 года рождения, управляя автомобилем "Тойота Ноах", двигаясь со стороны Бийска в направлении Горно-Алтайска, не справился с управлением и в результате заноса выехал на встречную полосу.

После было совершено столкновение с автомобилем ГАЗ-2705, под управлением водителя 1991 года рождения.

Произошло возгорание транспортных средств.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля ГАЗ-2705 и его пассажир (женщина 1980 года рождения) получили телесные повреждения различной степени тяжести и были госпитализированы в медицинское учреждение.

По факту ДТП сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего.