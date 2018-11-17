Фото: avito.ru

Четырехкомнатную квартиру площадью 220 квадратных метров продают в центре Барнаула за 16 миллионов рублей, сообщается на сайте avito.ru.

Жилье расположено в элитном семиэтажном жилом комплексе "Олимп" на улице Ленской.

"Между кухней и гостиным залом выполнена просторная арка, три спальных комнаты, панорамные окна в пол, действующий камин, балкон. Большой санузел, гардеробная. Достойные соседи, консьерж. Бесшумный грузопассажирский лифт "OTIS". Дом имеет огромную огороженную и охраняемую территорию с выходом в парк, подземную парковку, подземные кладовые комнаты", — отмечает автор объявления.

Жилой комплекс находится в центре города, но в стороне от шумных магистралей. Развитая инфраструктура.