В Барнауле стартовал проект "Лыжи мечты" для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата.

Программа направлена на то, чтобы дети с такими диагнозами, как ДЦП, аутизм, синдром Дауна, нарушения зрения и слуха смогли пройти необычную реабилитацию. Реабилитация будет проходить не в клиниках, реабилитационных центрах, или на процедурах ЛФК, или на массажах, а на свежем воздухе. Детишек не просто поставят на ноги, а научат кататься на настоящих лыжах, которые приспособлены и оборудованы под детей с инвалидностью.

Доказано, что занятия горнолыжным спортом по специально разработанной методике с помощью обученных инструкторов позволяют на порядок ускорить процесс лечения, реабилитации и социализации людей с ограниченными возможностями здоровья. Мозг и тело человека, поставленного в нестандартные условия, вынужденные одновременно выполнять большое количество новых заданий на непривычной скорости, с поразительной быстротой перестраиваются.

После таких занятий у ребятишек с ограниченными возможностями улучшаются осанка и координация, сокращаются спастические симптомы, повышается стойкость к простудным заболеваниям, появляются уверенность в своих силах и высокая самооценка, а через 2 дня ребенок уже начинает управлять траекторией движения.

Дети с ДЦП сложной формы начинают стоять и даже ходить, молчаливые ребята с аутизмом начинают разговаривать и проявлять эмоции, дети с синдромом Дауна начинают концентрировать внимание.

"Каждый ребенок с нарушением опорно-двигательного аппарата хоть раз в жизни мечтает встать на ноги и почувствовать свои ноги на земле. Кому-то это удается, кому-то нет, именно про таких детей и пойдет речь в нашем обращении ко всем сочувствующим людям к детской болезни. Благотворительный фонд "Анна Мария" открывает сбор на реабилитацию по программе "Лыжи мечты". ДЦП — это реабилитация на протяжении всей жизни, это кропотливая ежедневная работа", — сообщает барнаульская городская общественная организация помощи инвалидам "Дети ангелы".

В Барнауле уже более 40 детей захотели поучаствовать в этой программе. Соглашение о сотрудничестве уже заключено с горнолыжным комплексом "Манжерок" в Республике Алтай.

Помочь детям может любой желающий. Отправьте СМС-сообщение на короткий номер 3434 со словом “АГРУС” и суммой пожертвования в рублях, например, “АГРУС 500".