Вице-премьер Татьяна Голикова в интервью "Российской газете" рассказала, сколько людей в России страдает ожирением.
"Знаете, у нас как у страны не самые плохие показатели в этом смысле, но все-таки есть тенденция к ухудшению. И это тревожит. На данный момент ожирением в России страдают 14% мужчин и 26% женщин", — сказала Голикова.
Число страдающих от этой болезни варьируется в зависимости от возраста. Голикова отметила, что в ближайшее время специалисты Роспотребнадзора займутся проверкой качества еды.
Лаборатории организации, которые есть во всех регионах страны, оснастят новым оборудованием. Эксперты будут прямо "с полок" брать товары и смотреть их качество.
Также Минтруд займется пересмотром рациона питания в учебных заведениях и больницах.
По словам Голиковой, россияне в скором времени сами смогут следить за качеством предлагаемых продуктов — на них появятся "специальные идентификационные знаки".
Эти меры, по мнению, Голиковой помогут бороться с ожирением в России, понизить распространение диабета, рака и сердечно-сосудистых заболеваний.
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Алкоголики редко бывают толстыми