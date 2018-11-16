Вице-премьер Татьяна Голикова в интервью "Российской газете" рассказала, сколько людей в России страдает ожирением.

"Знаете, у нас как у страны не самые плохие показатели в этом смысле, но все-таки есть тенденция к ухудшению. И это тревожит. На данный момент ожирением в России страдают 14% мужчин и 26% женщин", — сказала Голикова.

Число страдающих от этой болезни варьируется в зависимости от возраста. Голикова отметила, что в ближайшее время специалисты Роспотребнадзора займутся проверкой качества еды.

Лаборатории организации, которые есть во всех регионах страны, оснастят новым оборудованием. Эксперты будут прямо "с полок" брать товары и смотреть их качество.

Также Минтруд займется пересмотром рациона питания в учебных заведениях и больницах.

По словам Голиковой, россияне в скором времени сами смогут следить за качеством предлагаемых продуктов — на них появятся "специальные идентификационные знаки".

Эти меры, по мнению, Голиковой помогут бороться с ожирением в России, понизить распространение диабета, рака и сердечно-сосудистых заболеваний.