Попытку депутата засунуть коллеге палец в ухо объяснили в Госдуме

Глава комиссии Госдумы по доходам депутатов, мандатным вопросам и вопросам депутатской этики Отари Аршба заявил, что депутат, который пытался дотронуться до уха своего коллеги Олега Быкова, хотел обратить его внимание на рассматриваемый на заседании вопрос, сообщает "РИА Новости".

"Мое официальное мнение: на что-то молодой коллега отвлекся, а он ему в шутливой форме сказал: "Ты ухо навостри и слушай", — предположил Аршба.

Он признался, что после просмотра ролика, который накануне разлетелся по социальным сетям, не смог дать оценку видео, "тем более с позиции этики".

"Уверен, что мне коллеги скажут, что он (Быков) отвлекся, а Петров ему говорит: "Идет бюджет — слушай", — повторил свое предположение Аршба.

Он также подчеркнул, что обсудит произошедшее с депутатами и выяснит их мнение по данному вопросу.

В коротком ролике с заседания о рассмотрении поправок в бюджет депутат Быков слушал выступление коллеги Надежды Максимовой. Внезапно сосед по креслу, оставшийся за кадром, показал депутату на что-то, а потом попытался засунуть палец ему в ухо.

Ранее замглавы комитета по регламенту Михаил Романов отметил, что поступок депутата не идет вразрез с регламентом работы парламента.