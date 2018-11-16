ГБУ МФЦ Москвы опровергло информацию "Коммерсанта" об оставленных на компьютерах в центрах госуслуг сканов паспортов и других документов. Официальное опровержение опубликовано на сайте организации.

В опровержении отмечается, что компьютеры в центрах госуслуг находятся в общем пользовании, воспользоваться ими может любой желающий. Иногда заявители оставляют на компьютерах сканы своих документов, личные данные.

"Мы в очередной раз настоятельно просим жителей внимательнее относиться к своим персональным данным и не оставлять важные документы на компьютерах общего пользования. Кроме того, администраторы центров госуслуг Москвы, согласно внутренним правилам, раз в день очищают рабочий стол и корзину компьютеров", — говорится в сообщении.

В МФЦ Москвы подчеркивают, что журналисты не указали, в каких конкретно центрах госуслуг они обнаружили сканы документов граждан.

"Ответственность за обеспечение безопасности персональных данных сотрудники центров госуслуг несут непосредственно при предоставлении государственных услуг жителям", — подчеркнули в МФЦ.

Ранее "Коммерсант" сообщил, что на компьютерах для общего пользования в центрах госуслуг столицы можно найти сканы паспортов, СНИЛС, банковских реквизитов. В публикации говорилось об опасности продажи таких данных в Интернете.