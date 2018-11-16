Эксперты нашли у "Арматы" самое слабое место

Оптические системы по-прежнему остаются "ахиллесовой пятой" практически любого танка, включая перспективный российский Т-14 "Армата", пишет "Лента.Ру" со ссылкой на The National Interest.

В публикации американского журнала сравниваются возможности Т-14 "Армата" и израильского танка Merkava. По мнению издания, первая машина превосходит вторую в системе защиты, маневренности и безопасности для экипажа, однако уступает в электрооптической системе.

При этом The National Interest, ссылаясь на капитана Штефана Бюлера из швейцарской Ассоциации офицеров бронетанковых войск, добавляет, что "датчики являются проблемой для всех танков".

"По сравнению с более старыми оптическими системами видеокамеры и электрооптические прицелы по-прежнему остаются уязвимыми при возгорании и ударе противника. Именно оптика останется "ахиллесовой пятой" танков, в том числе Т-14", — цитирует журнал эксперта.

Ранее вице-премьер Юрий Борисов заявил, что Вооруженные силы России не стремятся массово закупать танки Т-14 "Армата" из-за их дороговизны, предпочитая повышать боевой потенциал имеющейся военной техники за счет ее модернизации.