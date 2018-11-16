Начальник Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Алтайскому краю Вадим Надвоцкий и экс-полицейский Евгений Гречишкин арестованы по обвинению в получении взятки в особо крупном размере, сообщает пресс-служба краевого ФСБ.
По версии следствия, полковник полиции при посредничестве бывшего коллеги получил взятку в размере 5 млн рублей от предпринимателя за прекращение проверок возглавляемых бизнесменом предприятий.
По оперативным материалам регионального управления ФСБ и ГУ СБ МВД России было возбуждено уголовное дело.
По ходатайству следствия суд арестовал Надвоцкого и Гречишина на 2 месяца — до 13 января 2019 года.
"Следователями СУ СК и сотрудниками ФСБ по краю и ГУ СБ МВД России проводятся следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление иных фактов противоправной деятельности обвиняемых. Ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу. Расследование продолжается", — говорится в описании к видео.
Комментарии
Аттестация показала что отобрали в достойные не тех ... а кто отбирал и для кого? Да убранные были недостойны надводцких и иже с ними.....вот они какие ваши серьги . Ну да. Ну да. Ну да . Именно это место и ваше. Кто следующий? Впрочем вы подеретесь за нары сами.
может стих написать - "управление экономической безопасности и противодействия коррупции " ...