Начальник Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Алтайскому краю Вадим Надвоцкий и экс-полицейский Евгений Гречишкин арестованы по обвинению в получении взятки в особо крупном размере, сообщает пресс-служба краевого ФСБ.

По версии следствия, полковник полиции при посредничестве бывшего коллеги получил взятку в размере 5 млн рублей от предпринимателя за прекращение проверок возглавляемых бизнесменом предприятий.

По оперативным материалам регионального управления ФСБ и ГУ СБ МВД России было возбуждено уголовное дело.

По ходатайству следствия суд арестовал Надвоцкого и Гречишина на 2 месяца — до 13 января 2019 года.

"Следователями СУ СК и сотрудниками ФСБ по краю и ГУ СБ МВД России проводятся следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление иных фактов противоправной деятельности обвиняемых. Ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу. Расследование продолжается", — говорится в описании к видео.