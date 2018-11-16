Суд снял арест со счетов Петросяна для оплаты коммунальных услуг

Хамовнический суд Москвы удовлетворил ходатайство защиты юмориста Евгения Петросяна о снятии обеспечительного ареста с его счетов для оплаты услуг ЖКХ, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на адвоката Сергея Жорина.

"Суд удовлетворил наше ходатайство, поскольку нужно оплачивать коммунальные платежи, нужно на что-то жить. Мы представили все доказательства: платежные ведомости, что он действительно оплачивает коммунальные платежи, и всю информацию по счетам", — сказал он.

Адвокат напомнил, что на прошлом заседании суд разделил в два производства бракоразводный процесс и раздел имущества.

Как сообщалось ранее, суд в пятницу утром утром расторг брак Петросяна с юмористкой Еленой Степаненко. "Сегодня сначала рассматривалось дело по разводу, а потом по разделу имущества", — добавил Жорин.

Он также сообщил, что Степаненко не соглашается на мировое соглашение со своим уже бывшим мужем. По мнению адвоката, из-за этого суд может сильно затянуться: "Сегодня им стало очевидно, что если не удастся поделить хотя бы какую-то часть имущества путем подписания соответствующих соглашений, то это может затянуться на годы. И вот сейчас они уже начали задумываться об этом, уже готовы не все имущество в иск включать".