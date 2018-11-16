Путин распорядился обеспечить лекарствами всех россиян

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости обеспечения граждан страны лекарствами в необходимом объеме, передает ТАСС.

"Дело не в распределении полномочий, дело совершенно не в этом, главное, чтобы люди независимо от того, где они живут, получали необходимую помощь", — сказал Путин в ходе совещания по проблемам обеспечения лекарствами.

По словам Путина, в целом на лекарственное обеспечение в России ежегодно тратится более 380 миллиардов рублей бюджетных средств.

Он отметил, что сейчас нужно понять, насколько рационально расходуются эти деньги, а также позволяют ли эти траты "снять с людей бремя расходов" на необходимые препараты.

В ходе совещания глава государства также заявил о необходимости поднять на более высокий уровень всю систему обеспечения лекарствами в России: "Необходимо поднять на новый, более высокий уровень всю систему обеспечения лекарственными средствами".

Он подчеркнул, что ждет "конкретных и четких предложений" на этот счет от правительства.