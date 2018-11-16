Росстат сообщил о сокращении производства бензина в октябре

В России бензина произвели в октябре на 0,6% меньше, чем в сентябре, и на 4,1% меньше, чем в октябре 2017 года, следует из материалов Росстата.

При этом увеличилось производство дизельного топлива. В октябре его уровень оказался на 0,6% выше уровня сентября и на 4,3% больше, чем год назад. По итогам 10 месяцев 2018 года производство бензина выросло на 1,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 31,9 миллиона тонн. Производство дизтоплива выросло на 0,4%, до 63,7 миллиона тонн.

По данным ТАСС, 16 ноября бензин на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже подорожал. Марка Аи-92 прибавила 2,1%, до 49,57 тыс. руб. за тонну. Спрос на топливо превысил предложение в шесть раз.

Минэнерго и ФАС по поручению премьер-министра Дмитрия Медведева в начале ноября подписали с десятью крупнейшими нефтекомпаниями страны соглашения по стабилизации цен на топливном рынке. Стороны оговорили объемы и цены оптовых поставок нефтепродуктов. Предусмотрено, что цены до конца года будут на уровне конца мая — начала июня, а затем произойдет постепенная индексация. Соглашение действует до 31 марта.

Ранее Росстат сообщил, что средние цены на российских АЗС стабилизировались после семи недель роста. С 5 по 11 ноября стоимость бензина не изменилась, а дизтопливо замедлило рост.