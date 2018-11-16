За детскими комнатами в торгово-развлекательных центрах предлагают следить с помощью единого механизма контроля. С соответствующим предложением выступила член Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, координатор партийного проекта "Единой России" "Народный контроль" Анна Кувычко, пишет "Парламентская газета".

Как рассказала Кувычко, за время проведения мероприятий общественного контроля по всей стране были проверены более 350 детских комнат в ТРЦ. При этом сведения о выявленных нарушениях активисты передали организаторам детских развлекательных локаций.

"Примечательно, что многие вопросы решаются достаточно оперативно, в течение нескольких дней", — сказала она.

Кувычко отметила, что проблемы с игровыми комнатами останутся в центре повышенного внимания партии: "Несмотря на то, что еще рано подводить заключительные итоги наших рейдов, уже сейчас очевидно, что необходимо разработать законодательный механизм единого, комплексного и системного контроля в этой сфере. В настоящий момент времени такого инструментария у нас, к сожалению, нет".

Первый зампредседателя Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, координатор партпроекта "Крепкая семья" Ольга Окунева подтвердила актуальность проводимых партией мониторингов: "Позиция следующая: отдых малышей должен быть безопасным. Поэтому лучше заранее выявить и устранить нарушения, не доводя до критических ситуаций".

Она подчеркнула, что будет настаивать на том, чтобы проверка детских игровых комнат вошла в обязательный перечень инспекционного контроля: "Также следует развивать общественный контроль. Для этого при участии экспертов двух партпроектов были разработаны алгоритмы, которые помогают активистам эффективно проводить соответствующие мероприятия".