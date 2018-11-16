Арестована главврач роддома, запретившая тратить на ребенка лекарство

Суд арестовал до 14 января 2019 года исполняющую обязанности главного врача роддома, где скончался новорожденный. В отношении Елены Белой возбуждено уголовное дело по статье "Превышение должностных полномочий", сообщают "Вести".
5 ноября в калининградский роддом номер 4 поступила женщина. Срок ее беременности составлял 23-24 недели. По данным роддома, женщина была необследованной.
На следующий день она родила мальчика. Вес младенца при рождении составил 700 граммов. Для поддержания жизни требовалось лекарство "Куросурф", которое стоит около 24 тысяч рублей за один флакон. Его вводят новорожденным, находящимся на искусственной вентиляции легких.
По данным следствия, замглавврача распорядилась не вводить дорогостоящий препарат ребенку, чтобы не ухудшать показатели роддома и не портить благоприятную картину работы. Малыш умер.
Затем подозреваемая дала подчиненным указание переписать историю родов и указать, что ребенок умер еще в утробе матери. Врач была задержана 15 ноября. По данным экспертизы, причиной смерти ребенка стали респираторные нарушения.
В родильном доме прошли обыски, были изъяты документы, опрошены свидетели, сообщает ТАСС. Власти региона заявили, что дефицита дорогостоящих лекарств в роддомах нет
Комментарии
Ужасно. Собственный карман важнее жизни другого и разных клятв
Тубика ей пожелать и сокамерницу активную лесбиянку без зубов
17.11.2018 08:41
Гадя Петрович
Слушай, Ну спать не могу, гадаю почему "без зубов"
Срок ее беременности составлял 23-24 недели. По данным роддома, женщина была необследованной.
На следующий день она родила мальчика. Вес младенца при рождении составил 700 граммов.
Ну выжил бы он. А дальше что?! При таком весе куча патологий. Кто бы его лечил? Мать, для которой он такой желанный, что даже проходив половину беременности на учет не потрудилась встать?
А потом такие, как вышеотписавшиеся, будут своих детей от такого ребенка просить воспитателей и учителей оградить...
17.11.2018 08:28
Andrey
Ужасно. Собственный карман важнее жизни другого и разных клятв
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Причем здесь собственный карман. Она оставила лекарство тем младенцам, у которых больше шансов выжить. А младенца с весом 700 грамм гуманнее не выхаживать, продолжая его старадния, а позволить ему умереть.
17.11.2018 11:48
- гость -
врач дает клятву Гиппркрата, обязан помогать спасать жизни. Тем более деньги не ее.
и таких малых выхаживают. А ваши рассуждения преступны.
11:48 все правильно написал.
Дети на таком сроке еще не созревшие.
Куча патологий в виде слепоты, глухоты.
Нервная система еще не созрела для автономной жизни, нервные окончания еще не проросли куда надо!
Ну выжил бы полным инвалидом? Кому от этого легче? Маме, не встававшей на учет? Как ни жестоко, но быть может гуманнее (прежде всего по отношению к самому ребенку!), что он не выжил. Мучался, бы он всю жизнь, не было бы жизни и окружающим.
Враги придумали выхаживать 500-граммовых детей.
Почти все вышившие остаются инвалидами.