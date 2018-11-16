Арестована главврач роддома, запретившая тратить на ребенка лекарство

Суд арестовал до 14 января 2019 года исполняющую обязанности главного врача роддома, где скончался новорожденный. В отношении Елены Белой возбуждено уголовное дело по статье "Превышение должностных полномочий", сообщают "Вести".

5 ноября в калининградский роддом номер 4 поступила женщина. Срок ее беременности составлял 23-24 недели. По данным роддома, женщина была необследованной.

На следующий день она родила мальчика. Вес младенца при рождении составил 700 граммов. Для поддержания жизни требовалось лекарство "Куросурф", которое стоит около 24 тысяч рублей за один флакон. Его вводят новорожденным, находящимся на искусственной вентиляции легких.

По данным следствия, замглавврача распорядилась не вводить дорогостоящий препарат ребенку, чтобы не ухудшать показатели роддома и не портить благоприятную картину работы. Малыш умер.

Затем подозреваемая дала подчиненным указание переписать историю родов и указать, что ребенок умер еще в утробе матери. Врач была задержана 15 ноября. По данным экспертизы, причиной смерти ребенка стали респираторные нарушения.

В родильном доме прошли обыски, были изъяты документы, опрошены свидетели, сообщает ТАСС. Власти региона заявили, что дефицита дорогостоящих лекарств в роддомах нет