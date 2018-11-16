В Краснодарском крае уволили чиновников, ответственных за профилактическую работу с подростками, после убийства многодетной матери, говорится в сообщении Следственного комитета.

Ранее один из обвиняемых в убийстве женщины был задержан за кражу, но к ответственности никого привлекать не стали. СК возбудил дело в отношении следователя, который занимался тем преступлением.

Также сообщается, что в Краснодарском крае провели комплекс профилактических мероприятий, выпустили методические пособия, а также усилили взаимодействие между полицией и образовательными учреждениями.

Преступление произошло 14 мая этого года в поселке Псебай. 40-летнюю мать пятерых детей жестоко изнасиловали, а затем, чтобы скрыть преступление, убили и изуродовали тело до неузнаваемости. Труп оттащили в кусты.

Позже были задержаны 16-летний подросток и 20-летний молодой человек — Максим Бондаренко и Савелий Никифоров. В момент совершения убийства они находились в состоянии наркотического и алкогольного опьянения.

Также обвинения в грабежах и кражах предъявлены двум товарищам — Артему Курганову и Роману Краснову.

В ходе расследования дела выяснилось, что все подозреваемые были задействованы в ряде других преступлений, но они всегда уходили от ответственности.