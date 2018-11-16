Чемпиона по дзюдо убили в очереди за углем в Казахстане

В казахстанском Семее (Семипалатинск) убили чемпиона республиканских чемпионатов по дзюдо Жасулана Абиева, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на Tengrinews.kz.
Отмечается, что инцидент произошел 12 ноября, когда спортсмен стоял в очереди на угольном разрезе Капажыра. Абиев поссорился с мужчиной, после чего началась драка, в которой дзюдоист получил травму головы.
По факту ЧП возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Подозреваемый в убийстве Абиева задержан. Им оказался 24-летний местный житель.
Жасулану Абиеву было 33 года. В 2010 году он завершил спортивную карьеру и открыл бизнес.
Комментарии
слаб оказался чемпион. Ему гоп втащил и - все.
Вот , нет на свете лютее силы чем озлобленый пролетариат и гопата!
В казахстане уже не первый раз спортсмена убивают. Что то не то там с людьми творится.