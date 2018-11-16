Президент России Владимир Путин заехал в одну из аптек Санкт-Петербурга с целью удостовериться в наличии в продаже необходимого набора лекарств, передает ТАСС.
"Мы ехали с совещания, я предложил остановиться", — рассказал Путин.
Заведующая аптекой Ольга Новикова рассказала президенту, что лекарства из перечня жизненно важных и необходимых препаратов постоянно есть в продаже, так как сотрудники учреждения проводят соответствующий мониторинг.
Отмечается, что у выхода из аптеки Путина встретила неожиданно группа жителей. Один из них, обращаясь к президенту, предположил, что президент заболел.
"Нет, слава богу!" — рассмеялся в ответ Путин.
Комментарии
По итогам встречи жителю присвоено внеочередное звание
смешно. мы все так похожи на идиотов?
у выхода из аптеки Путина встретила неожиданно группа жителей
они-же: группа рыбаков, группа комбайнеров, группа прихожан... группа работников ФСО
очередная клоунада...