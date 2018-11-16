Президент России Владимир Путин заехал в одну из аптек Санкт-Петербурга с целью удостовериться в наличии в продаже необходимого набора лекарств, передает ТАСС.

"Мы ехали с совещания, я предложил остановиться", — рассказал Путин.

Заведующая аптекой Ольга Новикова рассказала президенту, что лекарства из перечня жизненно важных и необходимых препаратов постоянно есть в продаже, так как сотрудники учреждения проводят соответствующий мониторинг.

Отмечается, что у выхода из аптеки Путина встретила неожиданно группа жителей. Один из них, обращаясь к президенту, предположил, что президент заболел.

"Нет, слава богу!" — рассмеялся в ответ Путин.