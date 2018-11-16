В Калининграде генеральный директор компании по производству металлических изделий четыре раза выстрелил из травматического пистолета в подчиненного, который потребовал выплатить зарплату, сообщает управление МВД по региону.

Пострадавший госпитализирован. 45-летнего гендиректора арестовали, ему грозит до семи лет лишения свободы. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

Отмечается, что стрелявший ранее был судим.

Также задержали приятеля главы компании, который тоже "участвовал в конфликте".

Инцидент произошел 15 ноября. Местное издание "Клопс" пишет, что у потерпевшего многочисленные гематомы и ранения в области груди. Его знакомая рассказала, что у мужчины также обожжено лицо. Пострадавшему сделали операцию.