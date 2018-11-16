В Калининграде генеральный директор компании по производству металлических изделий четыре раза выстрелил из травматического пистолета в подчиненного, который потребовал выплатить зарплату, сообщает управление МВД по региону.
Пострадавший госпитализирован. 45-летнего гендиректора арестовали, ему грозит до семи лет лишения свободы. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.
Отмечается, что стрелявший ранее был судим.
Также задержали приятеля главы компании, который тоже "участвовал в конфликте".
Инцидент произошел 15 ноября. Местное издание "Клопс" пишет, что у потерпевшего многочисленные гематомы и ранения в области груди. Его знакомая рассказала, что у мужчины также обожжено лицо. Пострадавшему сделали операцию.
Комментарии
какая статья? ХУ_ЛИ... что? О_о
Покушение на жизнь - до пожизненного, тяжкий ущерб здоровью - до 15лет.