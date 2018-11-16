Ущерб российской экономике от санкций оценило агентство Bloomberg

Объем российской экономики в настоящее время на 6% меньше, чем мог бы быть, из-за введенных четыре года назад западных санкций, следует из исследования агентства Bloomberg, сообщает RT.

По оценкам экспертов агентства, разница между фактическим и потенциальным (без санкций) темпом роста достигает 10%.

"Часть разрыва между прогнозами и фактическими показателями является, вероятно, результатом устойчивого эффекта санкций (уже введенных и потенциальных) за последние пять лет", — считает аналитик Скотт Джонсон.

Отмечается, что, помимо санкций, на такую динамику повлияло падение цен на нефть, политика таргетирования инфляции и распродажи активов на развивающихся рынках.

Опрошенные агентством эксперты усомнились в прогнозах правительства России, что реформы и инвестиции приведут к росту ВВП более чем на 3% к 2021 году. Так, Джонсон полагает, что такой рост возможен, однако его темп не будет устойчивым без резкого повышения производительности труда и эффективности экономики.