Назван признак скорого появления рака

Ученые Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (США) выявили механизм, который позволяет клеткам рака усваивать глюкозу и получать энергию для выживания и роста опухоли. При этом повышается содержание в клетках специфической молекулы, по которой можно определить предраковые состояния, пишет "Лента.Ру" со ссылкой на MedicalXpress.

Исследователи обнаружили молекулу, названную натрий-глюкозным котранспортером 2 (SGLT2), которая является белком, отвечающим за перенос глюкозы внутрь клетки. Отмечается, что раковые клетки нуждаются в глюкозе, чтобы обеспечить свое выживание и рост, поэтому другой тип транспортных белков — глюкозные транспортеры (GLUT) — критически важны для них.

В предыдущих исследованиях было показано, что SGLT2, возможно, играет важную роль в развитии некоторых типов рака, включая рак простаты и поджелудочной железы.

Ученые воспользовались позитронно-эмиссионной томографией, чтобы определить активность различных транспортеров глюкозы в клетках рака легких на разных стадиях развития.

Оказалось, что в клетках содержится большое количество SGLT2, что указывает на то, что недавно сформировавшиеся опухоли снабжает себя углеводами преимущественно через натрий-глюкозный котранспортер, а не через GLUT.

Кроме того, повышение концентрации SGLT2 может происходить до возникновения опухоли, что делает его удобным маркером для выявления злокачественных заболеваний на ранних стадиях.