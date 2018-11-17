Раскрыта причина пристрастия людей к черному кофе

Ученые Северо-Западного университета в Чикаго, США, нашли объяснение пристрастию людей к черному кофе, пишет "Лента.Ру" со ссылкой на исследование на сайте Scientific Reports.

Выяснилось, что любовь к этому напитку противоестественна с точки зрения эволюции, поскольку все млекопитающие воспринимают горький вкус предупреждением о содержании в продукте опасных для жизни веществ.

Эксперты геномного консорциума UK Biobank изучили пищевые привычки жителей Великобритании, предварительно опросив их, в каких количествах они употребляют чай, кофе и алкоголь.

Самыми большими поклонниками кофе оказались те респонденты, в чьем геноме присутствовали мутации генов, отвечающие за высокую чувствительность к кофеину.

Кроме того, такие люди меньше любили чай и алкоголь, чем остальные участники эксперимента.