Склонность людей к употреблению спиртных напитков зависит от климатических условий — к такому выводу пришла международная группа ученых из США, Испании и Мексики, сообщает телеканал "360" со ссылкой на журнал Hepatology.

Исследователи сравнили уровень потребления алкоголя и погодные условия в 193 странах. Для этого они взяли данные Всемирной организации здравоохранения и Всемирной метеорологической организации. Как выяснилось, чем суровее климат — тем больше жители склонны пить алкогольные напитки.

Также ученые установили, что в холодных странах цирроз печени и зависимость от алкоголя встречаются гораздо чаше, чем в южных.

Группа исследователей пришла к выводу, что употребление спиртных напитков может быть вызвано желанием жителей согреться или "убежать от депрессии". Последняя, в свою очередь, связана с малым числом солнечных дней в году.

По данным Минздрава РФ, больше всего от алкогольной зависимости страдают трудоспособные граждане в возрасте от 20 до 60 лет. Однако, как считают в ведомстве, уровень алкоголизма в целом по стране падает.

Согласно результату опроса ВЦИОМ, россияне считают алкоголизм болезнью, которая требует медицинского вмешательства, назвав ее серьезной социальной проблемой.