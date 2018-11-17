Жители Брянска устроили давку из-за дешевых продуктов на открытии магазина "Европа", сообщает интернет-газета "Брянские новости".

Инцидент произошел 16 ноября в Володарском районе города, в новом продуктовом магазине "Европа".

Издание отмечает, что местные жители узнали о продаже "Докторской" колбасы за 80 рублей и решили "взять прилавки штурмом". На опубликованных в сети снимках видно, как люди столпились у входа в магазин.

Также, как рассказали участники посвященного городу сообщества во "ВКонтакте", магазин объявил о снижении цен на яйца и молоко — до 40 и 33 рублей.

Пользователи сети отметили, что в очереди стояли в основном пенсионеры: "Народ ностальгирует по ушедшей советской эпохе".

"На них с иронией смотрели горожане, которые прекрасно знают, что дешевая колбаса не может быть качественной, а в убыток никто торговать не будет. Через некоторое время покупательский пыл пенсионерок уменьшился. Даже они поняли, что на целый год колбасы не возьмешь", — пишет издание.