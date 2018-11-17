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Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что британский проект Bellingcat сам вывел себя на чистую воду, опубликовав "новое расследование", которое посвящено Александру Петрову и Руслану Боширову, обвиняемым в отравлении Скрипалей в Солсбери.

Накануне проект Bellingcat опубликовал новое расследование, по итогам которого заявил, что ФСБ якобы помогала оформить британские визы двум россиянам, пытаясь "повлиять" на британский визовый центр.

"Я знала, что этот момент наступит! И он наступил. Bellingcat сам себя вывел на чистую воду", — цитирует РИА Новости запись на Facebook-странице Захаровой.

Представитель внешнеполитического ведомства назвала анекдотом то, что сотрудники ФСБ якобы помогали сотрудникам ГРУ без проверки британского визового центра получать визы, отметив, что тот же самый Bellingcat доказывал о причастности Петрова и Боширова к работе в ГРУ.

"Надо было дописать: а сотрудники СВР на зависть сотрудникам Росгвардии стояли во дворе на шухере. Класс! Нет предела фантазии у партнеров", — добавила Захарова.

Ранее проект Bellingcat сообщал, что подозреваемый Лондоном в причастности к "делу Скрипалей" Боширов является полковником ГРУ по имени Анатолий Чепига, а Петров — военным врачом ГРУ по имени Александр Мишкин.

Напомним, инцидент в британском городе Солсбери произошел 4 марта. В тот день были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон считает, что к отравлению причастна РФ, а Москва это отрицает.