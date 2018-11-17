Фото: economy.apostrophe.ua

Представитель главы украинского государства в Верховной раде депутат Ирина Луценко заявила, что Киев "жестко ответит" на перекрытие Азовского моря. Она отметила, что у Украины якобы есть несколько исков о нарушении Россией конвенции по морскому праву, передает РИА Новости.

По словам Луценко, Азовское море считается внутренним, и это дает основание апеллировать к международной конвенции в силу того, что нет подписанных договоров об использовании его вод.

Представитель президента пообещала подавать по данному вопросу иски в международные суды. "Обязательной будет реакция СБУ, пограничников", — добавила Луценко.

По ее словам, юг страны сильно зависит от доступа к Азовскому морю. Представитель главы Украины заявила, что цель действий Москвы — дестабилизация ситуации в стране в 2019 году.

Луценко призвала власти Украины и дипкорпус приложить больше усилий для "консолидации вокруг Украины международного сообщества", а также усиления санкций против РФ.

Ранее член Совфеда Франц Клинцевич заявил, что РФ может блокировать Азовское море для прохода украинских кораблей в ответ на задержание властями страны 15 судов, заходивших в порты на Крымском полуострове.