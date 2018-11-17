Фото: Минприроды Алтайского края

Трех кудрявых краснокнижных пеликанов, которые сбились с курса при перелете к месту зимовки, привезли в Барнаул из Угловского района Алтайского края. Об этом пишет пресс-служба правительства региона.

Теперь в Барнауле на передержке до весны находятся десять особей: шесть пеликанов были спасены в Алейском районе, три — на юге края, еще одного привезли из Кемеровской области. Всех пеликанов осмотрели в ветклинике и лишь потом отправили на временное проживание.

Место содержания краснокнижных птиц не раскрывают, им хотят обеспечить режим покоя. Так весной пеликанам будет проще адаптироваться к условиям естественной среды обитания и к сородичам.

В алтайском Миниприроды отмечают, что регион располагает достаточным количеством площадок для оказания помощи диким животным. В связи с этим спасенного в Кемеровской области пеликана доставили в Барнаул. Министерство полностью обеспечит спасенным птицам кормовую базу.

Напомним, пеликанов нашли на Алтае в конце октября. По мнению специалистов, птицы не долетели к месту зимовки, сбившись с курса из-за сильных порывов ветра. В условиях сибирской зимы у них не было шансов выжить в природе, поэтому пеликанов решили поймать и организовать их зимовку.