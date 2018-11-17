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Россиянка Мария Бутина, которую задержали в Штатах по обвинению в работе иноагентом без надлежащего разрешения, отозвала свое прошение о снятии с нее обвинений. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на материалы суда.

"Мария Бутина направляет это уведомление, чтобы сообщить суду, что она снимает свое прошение", — цитирует агентство текст документа.

Ранее федеральный суд Вашингтона удовлетворил совместное ходатайство защиты и обвинения и перенес заседание по делу Бутиной на 19 декабря.

В ходатайстве было предложено установить крайний срок подачи ходатайств защитой до 30 ноября, ответа обвинением — до 14 декабря, а крайним сроком для реакции на данные ответы защитой россиянки — 17 декабря.

Напомним, Бутину задержали в Америке в июле, ей грозит до 15 лет тюрьмы. Девушку обвиняют в сговоре с целью работы агентом иностранного правительства без регистрации при минюсте Штатов, а также непосредственно в работе иноагентом. Бутина в суде заявила, что невиновна, а ее адвокат заявляет, что россиянка не сделала ничего не законно, а ее связи в Америке объясняются учебой по специальности "международные отношения".