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Актера из сериала "Физрук" Юрия Катаева ранила ножом его супруга во время ссоры. Артист не стал писать на нее заявление в полицию, пишет РИА Новости, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника, инцидент произошел во время бытового конфликта. После того, как Катаеву оказали медпомощь, он отправился домой. "Заявление в полицию Катаев писать не стал", — добавил источник.

Данных о том, какого характера ранение нанесли Катаеву, нет. Отмечается, что оно не представляло угрозы для жизни актера.